Сем Райдер відреагував на Євробачення у Британії: Це українська вечірка, яку ми влаштуємо у нас

Представник Великої Британії Сем Райдер, який цьогоріч зайняв друге місце після Kaluh Orchestra на Євробаченні, вже відреагував на новину про захід у його країні наступного року. Він каже, що з радістю прийме українців та покаже багату історію та культуру України в себе вдома.

Через кілька годин після того, як Європейська мовна спілка та BBC заявили, що Євробачення-2023 остаточно пройде у Великій Британії, на інформацію відреагував сам Сем Райдер. Йому шкода, що ситуація складається саме так, проте він готовий прийняти "українську вечірку".

Важливо Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії, але від імені України

Привіт, друзі, просто пара думок. Це українська вечірка, ми просто запрошуємо їх влаштувати вечірку у нас удома. Я знаю, як багато означало для Калуша та української делегації те, що наступного року воно пройде вдома, в Україні. Я не єдиний, у кого на серці важко, знаючи, що це не може бути так зараз,

– каже Сем.

Виконавець додав, що Велика Британія буде частиною групи "люблячих посередників" і тримають руку на пульсі, аби гідно представити українську культуру, історію та музику в своїй країні. Вони прагнуть, аби весь світ об'єднався навколо конкурсу та разом підтримав Україну у боротьбі з ворогом.

У коментарях люди вдячні за розуміння у Великій Британії, оскільки Україна переживає нелегкі часи. Варто додати, що за право провести конкурс у своєму місті боротимуться Лондон, Манчестер, Глазго, Ліверпуль і Лідс.

Україна автоматично потрапить у фінал разом з країнами-засновницями як переможець конкурсу. Очільник Мінкульту Ткаченко розповідав, що останніми тижнями вдалось узгодити з британським урядом та ЄМС, що конкурс буде проходити від імені України. Зокрема, там буде 50/50 британських та українських ведучих, половина українських відеороликів та спільна робота BBC та НЦТУ. Зокрема Ткаченко вестиме далі переговори, щоб наступне Євробачення таки пройшло в Україні.