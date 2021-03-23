Зірки поп-сцени Селена Гомес і Тейлор Свіфт влаштували піжамну вечірку: милі фото
Дві найвідоміші американські співачки – Селена Гомес та Тейлор Свіфт, попри шалену популярність в обох, не ворогують, а в навпаки дружать. Схоже, дівчата влаштували домашні посиденьки вперше за довгий час.
Джерело:інстаграм Селени Гомес
Наразі невідомо, коли саме дівчата повеселились разом з улюбленцем Тейлор – котом Бенджаміном Баттоном, оскільки Селена написала в інстаграмі, що "Сумую за нею". Втім, спільні фото двох улюблениць попсцени неабияк потішили фанатів.
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Тейлор Свіфт і Селена Гомес
На знімках 28-річна Селена та 31-річна Тейлор одягнули домашні костюми та разом проводили час з котиком у будинку Свіфт. Косметичний бренд Селени Rare Beauty у коментарях навіть назвав дует дівчат Taylena, взявши перші літери з імен дівчат. Такий варіант назви дуету оцінили 40 тисяч шанувальників. Самі ж фото співачок оцінили понад 8 мільйонів користувачів інстаграму.
- "Можна я буду на місці кота?"
- "Я ледь не кинула свій телефон!"
- "Боже, я плачу!"
- "Люблю вас!"
- "Неймовірно!"
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Що відомо про дружбу артисток?
Хоч подружки Селена Гомес і Тейлор Свіфт зараз рідко бачаться через пандемію коронавірусу та напружену роботу, вони тримають зв'язок ще з 2008 року, коли кожна з них зустрічалася з братами Джонасами. Відтак, їхня дружба триває вже 13 років.
Тейлор Свіфт і Селена Гомес / Фото з інстаграму Селени Гомес
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