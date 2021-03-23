Две самые известные американские певицы – Селена Гомес и Тейлор Свифт, несмотря на бешеную популярность у обоих, не враждуют, а в наоборот дружат. Похоже, девушки устроили домашние посиделки впервые за долгое время.

Пока неизвестно, когда именно девушки повеселились вместе с любимцем Тейлор – котом Бенджамином Баттоном, поскольку Селена написала в инстаграме, что "Скучаю по ней". Впрочем, совместные фото двух любимиц поп-сцены изрядно позабавили фанатов.

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Тейлор Свифт и Селена Гомес

На снимках 28-летняя Селена и 31-летняя Тейлор надели домашние костюмы и вместе проводили время с котиком в доме Свифт. Косметический бренд Селены Rare Beauty в комментариях даже назвал дуэт девушек Taylena, взяв первые буквы из имен девушек. Такой вариант названия дуэта оценили 40 тысяч поклонников. Сами же фото певиц оценили более 8 миллионов пользователей Инстаграма.

"Можно я буду на месте кота?"

"Я едва не бросила свой телефон!"

"Боже, я плачу!"

"Люблю вас!"

"Невероятно!"

Для просмотра всех фото листайте направо:

Что известно о дружбе артисток?

Хотя подружки Селена Гомес и Тейлор Свифт сейчас редко видятся из-за пандемии коронавируса и напряженной работы, они держат связь еще с 2008 года, когда каждая из них встречалась с братьями Джонасами. Следовательно, их дружба длится уже 13 лет.



Тейлор Свифт и Селена Гомес / Фото из инстаграма Селены Гомес