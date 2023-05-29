У мережі з'явилося відео, на якому розгнівана співачка кричить на чоловіка, який її супроводжував до VIP-ложе. Шанувальники вже навіть припустили, за що зірка могла сварити охоронця.

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Чоловік ішов за Селеною, яка зупинилася і висловила йому своє обурення. Помітно, що акторка була досить зла та серйозно накричала на нього.

Selena Gomez defended a fan from being pushed by her own security guard.️

Selena defended her fans so strongly!!!#SelenaGomez #PriyAnkit pic.twitter.com/H2nsK3VGTO — Forgella (@Forgella26) May 28, 2023

Можливі причини скандалу

У мережі припустили, що чоловік може бути з особистої охорони Гомес, оскільки його помічали біля неї і на інших відео з концерту.

Шанувальники припустили причини злості Селени. За їх словами, це може бути через те, що вона запізнюється на концерти, або ж те, що охоронець грубо поводиться з фанатами.

Крім того, на одному з роликів чоловік відштовхує подругу співачки Ракель Стівенс. Шанувальники Гомес назвали його агресивним.

THE BODYGUARD PUSHING RAQUELLE I CANT pic.twitter.com/EsUGVJ565l — emrah (fan account) (@skinnysel) May 27, 2023

Додамо, що Гомес не єдиною знаменитістю, які відвідали виступ Бейонсе. У натовпі також були Наталі Портман, Кріс Дженнер, Ленні Кравіц та інші.

До слова, співачка та акторка Селена Гомес, за профілем якої стежить 401 мільйон підписників, стала найпопулярнішою жінкою в інстаграмі. Нещодавно вона вийшла у світ в шкіряному тренчі від українського бренду Olēnich.