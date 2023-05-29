В сети появилось видео, на котором разгневанная певица кричит на мужчину, сопровождавшего ее в VIP-ложе. Поклонники уже даже предположили, за что звезда могла ругать охранника.

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Человек шел за Селеной, которая остановилась и выразила ему свое возмущение. Примечательно, что актриса была довольно злая и серьезно накричала на него.

Возможные причины скандала

В сети предположили, что мужчина может быть по личной охране Гомес, поскольку его замечали возле нее и других видео с концерта.

Поклонники предположили причину злости Селены. По их словам, это может быть потому, что она опаздывает на концерты, или то, что охранник грубо обращается с фанатами.

Кроме того, на одном из роликов мужчина отталкивает подругу певицы Ракель Стивенс. Поклонники Гомес назвали его агрессивным.

Добавим, что Гомес не единственной знаменитостью, посетившим выступление Бейонсе. В толпе также были Натали Портман, Крис Дженнер, Ленни Кравиц и другие.

Кстати, певица и актриса Селена Гомес, за профилем которой следит 401 миллион подписчиков, стала самой популярной женщиной в инстаграмме. Недавно она вышла в свет в кожаном тренче. от украинского бренда Olēnich.