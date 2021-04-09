Гаряча британка Демі Роуз завела мережу надзвичайно відвертим фото. Вона позувала на камеру оголеною, лише прикривши пружні сідниці.

Пишногруда красуня оприлюднила чергове фото з іспанського острова Ібіца. Саме там вона вже майже рік влаштовує сексуальні фотосесії, де демонструє спокусливі форми свого розкішного тіла.

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Нове гаряче фото Демі Роуз

Зірка вкотре постала перед камерою оголеною. Вона позувала, ставши одним коліном на підлогу, а на інше сперлася рукою. Демі не одягала бюстгальтера та трусиків, лише прикрила сідниці хусткою, яку зав'язала на талії. Такий образ неабияк розбурхав уяву понад 16 мільйонів її підписників.

Зухвалий look спокуслива Демі поєднала з бежевими босоніжками на підборах. Також увагу привертає незвична зачіска дівчини. Роуз або пофарбувала волосся у світліший колір та зробила чубчик, або ж одягнула перуку. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж з коричневою помадою на губах.

Зірка британського модельного бізнесу звабливо дивилася в камеру та демонструвала свою сексуальність.



Оголена Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз