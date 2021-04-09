Горячая британка Деми Роуз завела сеть чрезвычайно откровенным фото. Она позировала на камеру обнаженной, лишь прикрыв упругие ягодицы.

Пышногрудая красавица обнародовала очередное фото с испанского острова Ибица. Там она уже почти год устраивает сексуальные фотосессии, где демонстрирует соблазнительные формы своего роскошного тела.

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Новое горячее фото Деми Роуз

Звезда в очередной раз предстала перед камерой обнаженной. Она позировала, став одним коленом на пол, а на другое оперлась рукой. Деми не надевала бюстгальтер и трусиков, лишь прикрыла ягодицы платком, который завязала на талии. Такой образ очень взбудоражил воображение более 16 миллионов ее подписчиков.

Дерзкий look соблазнительная Деми объединила с бежевыми босоножками на каблуках. Также внимание привлекает необычная прическа девушки. Роуз или покрасила волосы в светлый цвет и сделала челку, или же надела парик. На лице она сделала фирменный макияж с коричневой помадой на губах.

Звезда британского модельного бизнеса обольстительно смотрела в камеру и демонстрировала свою сексуальность.



Обнаженная Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз