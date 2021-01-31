Популярна британська модель Демі Роуз тривалий час відпочиває на іспанському острові Ібіці. Знаменитість активно публікує світлини у відвертих образах та розбурхує уяву багатомільйонної аудиторії шанувальників.

Джерело: інстаграм Демі Роуз

25-річна зірка модельного бізнесу продовжує хизуватися пишними формами розкішного тіла. На особистій сторінці в інстаграмі вона щодня публікує провокативні кадри, якими заводить мережу.

Гаряче У рожевому топі: Демі Роуз оголила пишні груди – спекотне фото 18+

Гаряча брюнетка є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Вона оголюється перед камерою, демонструючи сексуальність. Днями Роуз поділилася світлиною, де зображена у неординарному вбранні.

Дівчина еротично позувала на тлі неймовірно красивого неба та Середземного моря. Атмосферне фото зірка зробила під час заходу сонця.

Демі постала перед камерою у спідниці з принтом та оригінальному бежевому топі, який оголив її величезні груди. Довге розкішне волосся красуня вклала рівно та забрала набік. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж у нюдових відтінках з блиском на губах.