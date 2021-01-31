Популярная британская модель Деми Роуз длительное время отдыхает на испанском острове Ибице. Знаменитость активно публикует фотографии в откровенных образах и будоражит воображение многомиллионной аудитории поклонников.

Источник: инстаграм Деми Роуз

25-летняя звезда модельного бизнеса продолжает щеголять пышными формами роскошного тела. На личной странице в инстаграме она ежедневно публикует провокационные кадры, которыми заводит сеть.

Горячее В розовом топе: Деми Роуз обнажила пышные грудь – жаркое фото 18+

Горячая брюнетка является одной из самых откровенных моделей современности. Она обнажается перед камерой, демонстрируя сексуальность. На днях Роуз поделилась фотографией, где изображена в неординарном наряде.

Девушка эротично позировала на фоне невероятно красивого неба и Средиземного моря. Атмосферное фото звезда сделала во время заката.

Деми предстала перед камерой в юбке с принтом и оригинальном бежевом топе, который обнажил ее большую грудь. Длинные роскошные волосы красавица уложила ровно и убрала в сторону. На лице она сделала фирменный макияж в нюдових оттенках с блеском на губах.