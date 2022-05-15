"Save Azovstal": Ігор Кондратюк відповів, чи порушили Kalush Orchestra правила Євробачення

Зі сцени Євробачення-2022 українці Kalush Orchestra закликали публіку врятувати Маріуполь та "Азовсталь". Ігор Кондратюк пояснив, що хоч це і є грубим порушенням правил, всім на це однаково у порівнянні з життями людей.

У ході грандіозного фіналу український гурт Kalush Orchestra звернувся до світу зі сцени Євробачення-2022. Вони закликали врятувати Маріуполь та "Азовсталь" попри те, що, за правилами конкурсу, будь-які політичні вигуки у неможливі й заборонені.

Важливо Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

Ігор Кондратюк прокоментував заклик Kalush Orchestra

Український продюсер Ігор Кондратюк відреагував на рішення Kalush Orchestra сказати про важливе для України сьогодні, ризикуючи дискваліфікацією та штрафом. Водночас, на думку ведучого, українці грубо порушили правила Євробачення.

Kalush вже переміг! Заклик "Save Azovstal!" – це грубе порушення існуючих правил Євробачення, але це не має ніякого значення для всіх, хто переживає за долю захисників Азовсталі більше, ніж за долю/місце конкурсантів з України. "Євробачення" не може бути поза політикою під час війни в Європі!

– підкреслив продюсер.

Зауважимо, що у правилах Євробачення вказано, що "заборонені політичні висловлювання; не допускаються нецензурні або образливі висловлювання та комерційні повідомлення". Слова "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть "Азовсталі". Зараз!" – не є політичними.

Які ще зірки відреагували на заклики Kalush Orchestra