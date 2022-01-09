Саудівську принцесу та її доньку звільнили після 3 років ув'язнення
9 січня 2022 , 13:35Читать новость на русском
Джерело:твітер ALQST for Human Rights
У Саудівській Аравії після ув'язнення звільнили принцесу Басму бінт Сауд та її доньку. Принцеса раніше активно боролась за права жінок.
Про звільнення принцеси повідомила гілка правозахисної організації Human Rights у Саудівській Аравії. Разом з 57-річною Басмою була звільнена і її донька Суход.
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Басма бінт Сауд аль Сауд та її донька Суход, ув'язнені з березня 2019, були звільнені,
– повідомили у твітері.
Принцеса Басма бінт Сауд перебувала під вартою 3 роки, з березня 2019 року.
Що відомо про принцесу
- Принцеса Басма є донькою колишнього короля Саудівської Аравії Сауда ібн Абдул-Азіза аль Сауда. Він правив країною з 1953 року, але був скинутий через державний переворот у 1964 році.
- Басма бінт Сауд активно боролась за права жінок та гендерну рівність. Також намагалась впроваджувати реформи.
- Принцесу заарештували, коли вона намагалась вилетіти до Швейцарії на лікування начебто нелегально. Це у Саудівській Аравії вважається кримінальним злочином. Доньку принцеси, окрім того, звинуватили у кіберзлочинах.
- У квітні 2020 року звернулась до короля Салмана і наслідного принца Мухаммеда бін Салмана з проханням звільнити її за станом здоровʼя.