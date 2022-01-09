Про звільнення принцеси повідомила гілка правозахисної організації Human Rights у Саудівській Аравії. Разом з 57-річною Басмою була звільнена і її донька Суход.

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Басма бінт Сауд аль Сауд та її донька Суход, ув'язнені з березня 2019, були звільнені,

– повідомили у твітері.

Принцеса Басма бінт Сауд перебувала під вартою 3 роки, з березня 2019 року.

Що відомо про принцесу