Сашу Бо пограбували на благодійному розпродажі: блогерка збирала кошти для ЗСУ

Блогерка Саша Бо організовує благодійні розпродажі, де збирає кошти на підтримку України. На одному з них вкрали цінну річ.

За сторінкою Саші в інстаграмі стежать майже 2 мільйони користувачів мережі. Дівчина має багато підписників з Івано-Франківська. Також у цьому місті має клініку естетичної медицини та салон краси. Саме там блогерка проводить благодійні розпродажі.

Читайте також "Зрада і сором": Софія Стужук прорекламувала російських блогерів на п'ятому місяці війни

Сашу Бо пограбували на благодійному розпродажі

На благодійному розпродажі всі охочі можуть придбати речі блогерки. Зазвичай, все розкуповують за декілька хвилин. Нещодавно відбувся третій розпродаж, на який також виставили речі колеги Саші – Наталі Литвин.

Оскільки до розпродажу приєдналася Наталі, то Саша вирішила всі вторговані кошти відправити у "Благодійний фонд Куровських". Цей фонд Литвин заснувала разом з чоловіком. Вони збирають кошти на пікапи для наших захисників.

Під час цього розпродажу сталася прикра ситуація. Виявилося, що хтось з учасників вкрав цінний лот – брошку Tiffany оздоблену камінцями Swarovski. Її Саша планувала продати за чималу суму, яка пішла б на користь наших військових.

Благодійний розпродаж… Багато людей… Я з напарниками не встигала за всім дивитися. Під час мого третього благодійного розпродажу ми зафіксували крадіжку… Лот коштував не мало, не багато… Брошка Tiffany з камінцями Swarovski. Уявляєте?

– розповіла блогерка.



Сашу Бо обікрали на благодійному розпродажі / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки



Сашу Бо обікрали на благодійному розпродажі / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки