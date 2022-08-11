За страницей Саши в инстаграмме следят около 2 миллионов пользователей сети. У девушки много подписчиков из Ивано-Франковска. Также в этом городе есть клиника эстетической медицины и салон красоты. Именно там блоггер проводит благотворительные распродажи.

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Сашу Бо ограбили на благотворительной распродаже

На благотворительной распродаже все желающие могут приобрести вещи блоггера. Обычно все раскупают за несколько минут. Недавно состоялась третья распродажа, на которую также выставили вещи коллеги Саши – Наталии Литвин.

Поскольку к распродаже присоединилась Наталья, Саша решила все вырученные средства отправить в "Благотворительный фонд Куровских". Этот фонд Литвин учредила вместе с мужем. Они собирают деньги на пикапы для наших защитников.

Во время этой распродажи произошла досадная ситуация. Оказалось, что кто-то из участников украл ценный лот – брошь Tiffany украшенную камнями Swarovski. Ее Саша планировала продать за немалую сумму, которая пошла бы в пользу наших военных.

Благотворительная распродажа… Много людей… Я с напарниками не успевала за всем смотреть. Во время моей третьей благотворительной распродажи мы зафиксировали кражу… Лот стоил ни много ни мало… Брошь Tiffany с камнями Swarovski. Представляете?

– рассказала блогер.



Сашу Бо обокрали на благотворительной распродаже / Скриншот инстаграм-сторис блоггера



Сашу Бо обокрали на благотворительной распродаже / Скриншот инстаграм-сторис блоггера