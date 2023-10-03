Недбало кинула хліб для відео та пішла: як блогерку Сашу Чистову захейтили в мережі

Днями українська блогерка Саша Чистова опублікувала відео з Парижу. Втім, багатьох підписників обурив ролик, який поширила дівчина.

Як виявилось, Олександру захейтили через те, що вона не підняла хліб, який впав під час зйомок відео. Деякі коментатори вважають, що це був хайп. Водночас немало людей зауважили, що нічого страшного в цьому не бачать.

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Саша Чистова недбало кинула хліб для відео

У ролику, який знаменитість виставила в інстаграмі, вона постала в стильному образі. Блогерка одягнула ніжно-рожеву спідницю, молочний светр та чорні чоботи з білими гетрами. Волосся дівчина зібрала в низький пучок та зробила ніжний макіяж у нюдових відтінках. Саша опублікувала ролик, де вона з багетами в руках виходить з під'їзду, ніби кудись поспішаючи.

При створенні цього відео жоден багет не постраждав (та їжа не була витрачена в пусту). Усі багети віддали людям, що потребують. Разом з любов'ю та турботою,

– написала блогерка під відео.

Реакція мережі

Глядачів обурило те, що в процесі знімань ролика впав один з багетів. Попри те, що під відео блогерка зазначила, що їжа ніяк не постраждала, фани у коментарях звернули увагу на те, що той хліб, який впав, дівчина не підняла. До того ж його притиснули двері. Це не сподобалось деяким підписникам. Вони вважають, що так не можна поводитись з хлібом. Особливо, коли у твоїй країні триває кровопролитна війна.

Хай би підняла той хліб, що впав;

Сенс відео який? Показати, що хліб впав і не підняти? Тим паче опис до відео суперечить картинці;

Це аж ніяк непривабливо, естетика починається там, де закінчується недбалість, тому відео створено лише для провокацій;

У твоїй країні люди гинуть від голоду, а ти так недбало ставишся до хліба;

Неприємне відео, не можна так з хлібом обходитись;

Відео можна було перезняти, навмисно таке виставили, щоб більше хайпу зловити;

Немає слів. Людям що війна, що звичайний день.

Водночас були люди, яким сподобався ролик. Вони бачать його красивим та естетичним й не вважають, що блогерка неправильно повелася.

Які душніли у коментарях;

Будьте простішими та намагайтеся помічати добре, а не зациклюватися на поганому;

Так красиво та естетично. Хліб, який не впав, роздали бездомним, а той, який упав, згодували пташкам. Будьте добрішими людьми;

Ніхто не вмер від того, що той кусок багета впав. Хейтять вже за що попало;

Думаю вона підняла хліб, просто не на відео;

Ну чому кожне ваше відео це розрив сердечка. Дуже красиво та естетично;

Чого ви пристали до того хліба? Ніхто не думав, що той хліб, який впав вона могла цуцикам віддати або тваринкам якимось. Ну явно він не в смітнику;

Як гарно, ви неймовірна.