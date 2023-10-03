Як виявилось, Олександру захейтили через те, що вона не підняла хліб, який впав під час зйомок відео. Деякі коментатори вважають, що це був хайп. Водночас немало людей зауважили, що нічого страшного в цьому не бачать.
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Саша Чистова недбало кинула хліб для відео
У ролику, який знаменитість виставила в інстаграмі, вона постала в стильному образі. Блогерка одягнула ніжно-рожеву спідницю, молочний светр та чорні чоботи з білими гетрами. Волосся дівчина зібрала в низький пучок та зробила ніжний макіяж у нюдових відтінках. Саша опублікувала ролик, де вона з багетами в руках виходить з під'їзду, ніби кудись поспішаючи.
При створенні цього відео жоден багет не постраждав (та їжа не була витрачена в пусту). Усі багети віддали людям, що потребують. Разом з любов'ю та турботою,
– написала блогерка під відео.
Реакція мережі
Глядачів обурило те, що в процесі знімань ролика впав один з багетів. Попри те, що під відео блогерка зазначила, що їжа ніяк не постраждала, фани у коментарях звернули увагу на те, що той хліб, який впав, дівчина не підняла. До того ж його притиснули двері. Це не сподобалось деяким підписникам. Вони вважають, що так не можна поводитись з хлібом. Особливо, коли у твоїй країні триває кровопролитна війна.
- Хай би підняла той хліб, що впав;
- Сенс відео який? Показати, що хліб впав і не підняти? Тим паче опис до відео суперечить картинці;
- Це аж ніяк непривабливо, естетика починається там, де закінчується недбалість, тому відео створено лише для провокацій;
- У твоїй країні люди гинуть від голоду, а ти так недбало ставишся до хліба;
- Неприємне відео, не можна так з хлібом обходитись;
- Відео можна було перезняти, навмисно таке виставили, щоб більше хайпу зловити;
- Немає слів. Людям що війна, що звичайний день.
Водночас були люди, яким сподобався ролик. Вони бачать його красивим та естетичним й не вважають, що блогерка неправильно повелася.
- Які душніли у коментарях;
- Будьте простішими та намагайтеся помічати добре, а не зациклюватися на поганому;
- Так красиво та естетично. Хліб, який не впав, роздали бездомним, а той, який упав, згодували пташкам. Будьте добрішими людьми;
- Ніхто не вмер від того, що той кусок багета впав. Хейтять вже за що попало;
- Думаю вона підняла хліб, просто не на відео;
- Ну чому кожне ваше відео це розрив сердечка. Дуже красиво та естетично;
- Чого ви пристали до того хліба? Ніхто не думав, що той хліб, який впав вона могла цуцикам віддати або тваринкам якимось. Ну явно він не в смітнику;
- Як гарно, ви неймовірна.
Хто така Саша Чистова?
Це українська блогерка та модель. Вона народилася та тривалий час жила у Львові. Дівчина здобула популярність завдяки своєму відеоблогу в ютубі. Зокрема, у 2020 році вона увійшла у список 30 найпопулярніших інфлюенсерів України від Forbs. До цього у 2019-му Саша отримала премію на церемонії World Bloggers Awards, яку називають "Оскаром для блогерів". Львів'янка ще знімалася у шоу "Супер модель по-українськи". Що цікаво, у 2018 році Чистова разом з брендом Staff запустила колекцію одягу.
Зараз дівчина живе за кордон. Вона знімається для різноманітних брендів та веде свій інстаграм. Станом на 3 жовтня дівчина має понад 1,8 мільйона підписників.