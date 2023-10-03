Як виявилось, Олександру захейтили через те, що вона не підняла хліб, який впав під час зйомок відео. Деякі коментатори вважають, що це був хайп. Водночас немало людей зауважили, що нічого страшного в цьому не бачать.

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Саша Чистова недбало кинула хліб для відео

У ролику, який знаменитість виставила в інстаграмі, вона постала в стильному образі. Блогерка одягнула ніжно-рожеву спідницю, молочний светр та чорні чоботи з білими гетрами. Волосся дівчина зібрала в низький пучок та зробила ніжний макіяж у нюдових відтінках. Саша опублікувала ролик, де вона з багетами в руках виходить з під'їзду, ніби кудись поспішаючи.

При створенні цього відео жоден багет не постраждав (та їжа не була витрачена в пусту). Усі багети віддали людям, що потребують. Разом з любов'ю та турботою,

– написала блогерка під відео.

Реакція мережі

Глядачів обурило те, що в процесі знімань ролика впав один з багетів. Попри те, що під відео блогерка зазначила, що їжа ніяк не постраждала, фани у коментарях звернули увагу на те, що той хліб, який впав, дівчина не підняла. До того ж його притиснули двері. Це не сподобалось деяким підписникам. Вони вважають, що так не можна поводитись з хлібом. Особливо, коли у твоїй країні триває кровопролитна війна.

Хай би підняла той хліб, що впав;

Сенс відео який? Показати, що хліб впав і не підняти? Тим паче опис до відео суперечить картинці;

Це аж ніяк непривабливо, естетика починається там, де закінчується недбалість, тому відео створено лише для провокацій;

У твоїй країні люди гинуть від голоду, а ти так недбало ставишся до хліба;

Неприємне відео, не можна так з хлібом обходитись;

Відео можна було перезняти, навмисно таке виставили, щоб більше хайпу зловити;

Немає слів. Людям що війна, що звичайний день.

Водночас були люди, яким сподобався ролик. Вони бачать його красивим та естетичним й не вважають, що блогерка неправильно повелася.

Які душніли у коментарях;

Будьте простішими та намагайтеся помічати добре, а не зациклюватися на поганому;

Так красиво та естетично. Хліб, який не впав, роздали бездомним, а той, який упав, згодували пташкам. Будьте добрішими людьми;

Ніхто не вмер від того, що той кусок багета впав. Хейтять вже за що попало;

Думаю вона підняла хліб, просто не на відео;

Ну чому кожне ваше відео це розрив сердечка. Дуже красиво та естетично;

Чого ви пристали до того хліба? Ніхто не думав, що той хліб, який впав вона могла цуцикам віддати або тваринкам якимось. Ну явно він не в смітнику;

Як гарно, ви неймовірна.