Как оказалось, Александру захейтили из-за того, что она не подняла хлеб, который упал во время съемок видео. Некоторые комментаторы полагают, что это был хайп. В то же время, немало людей отметили, что ничего страшного в этом не видят.
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Саша Чистова небрежно бросила хлеб для видео
В ролике, который знаменитость выставила в инстаграмме, она предстала в стильном образе. Блоггерша надела нежно-розовую юбку, молочный свитер и черные сапоги с белыми гетрами. Волосы девушка собрала в низкий пучок и сделала нежный макияж в чудесных оттенках. Саша опубликовала ролик, где она с багетами в руках выходит из подъезда, словно куда-то торопясь.
При создании этого видео ни один багет не пострадал (и еда не была потрачена в пустую). Все багеты отдали людям, которые нуждаются вместе с любовью и заботой,
– написала блоггер под видео.
Реакция сети
Зрителей возмутило то, что в процессе съемки ролика упал один из багетов. Несмотря на то, что под видео блоггер отметила, что еда никак не пострадала, фаны в комментариях обратили внимание на то, что тот хлеб, который упал, блоггер не подняла. К тому же его прижали двери. Это не понравилось некоторым подписчикам. Они считают, что так нельзя обращаться с хлебом. Особенно когда в твоей стране продолжается кровопролитная война.
- "Пусть бы подняла хлеб, который упал";
- "Смысл видео какой? Показать, что хлеб упал и не поднять? Тем более описание к видео противоречит картинке";
- "Это отнюдь непривлекательно, эстетика начинается там, где заканчивается халатность, поэтому видео создано только для провокаций";
- "В твоей стране люди погибают от голода, а ты так небрежно относишься к хлебу";
- "Неприятное видео, нельзя так с хлебом обращаться";
- "Видео можно было переснять. Специально такое выставили, чтобы больше хайпу поймать";
- "Нет слов. Людям что война, что обычный день";
- "Неуместно это оправдывать, лучше было снова снять видео. Ибо очень неприятно смотреть, даже если и после подняла";
В то же время, были люди, которым понравился ролик. Они видят его красивым и эстетическим и не считают, что блоггер неправильно повелась.
- "Какие душныли в комментариях";
- "Будьте проще и старайтесь замечать хорошо, а не зацикливаться на плохом";
- "Так красиво и эстетично. Хлеб, который не упал, раздали бездомным, а тот, который упал, скормили птицам. Будьте добрыми людьми";
- "Никто не умер от того, что тот кусок багета упал. Хейтят уже за что попало";
- "Думаю, она подняла хлеб, просто не на видео";
- "Ну почему каждое ваше видео это разрыв сердечка. Очень красиво и эстетично";
- "Что вы пристали к тому хлебу? Никто не думал, что тот хлеб, который упал, она могла щенкам отдать или животным каким-нибудь. Ну очевидно. что он не в мусоре";
- "Как хорошо, вы невероятная".
Кто такая Саша Чистова?
Это блоггер и модель. Она родилась и долгое время жила во Львове. Девушка приобрела популярность благодаря своему видеоблогу в ютубе. В частности, в 2020 году она вошла в список 30 самых популярных инфлюэнсеров Украины от Forbs. До этого в 2019 году Саша получила премию на церемонии World Bloggers Awards, которую называют "Оскаром для блоггеров". Она еще снималась в шоу "Супер модель по-украински". Что интересно, в 2018 году Чистова вместе с брендом Staff запустила коллекцию одежды.
Сейчас девочка живет за границу. Она снимается для различных брендов и ведет свои инстаграммы. По состоянию на 3 октября у девушки более 1,8 миллиона подписчиков.