Доведеться брати себе в руки, – Саша Бо розсекретила, скільки кілограмів набрала за вагітність
Джерело:Саша Бо
Знаменита українська блогерка з Івано-Франківська Саша Бо втретє вагітна. Жінка з чоловіком чекають на донечку.
Зараз Саша на дев'ятому місяці. І днями вона зізналася, скільки кілограмів набрала за час вагітності. Крім того, блогерка показала, який вигляд мала раніше.
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Скільки Саша Бо набрала за вагітність
Як виявилось, раніше блогерка важила приблизно 52-53 кілограми. Втім, за час вагітності вона набрала 11,5 кіло. Тож тепер її вага – 63-64 кілограми.
У пологовому все залишити не вдасться, бо дитинка маленька. Доведеться брати себе в руки і займатися спортом,
– зазначила інфлюенсерка.
Саша Бо зізналася, скільки набрала за час вагітності / Скриншот з інстаграм-сторіс
Крім того, вона показала свої фото до вагітності. На знімках жінка показала свою підтягнуту форму. "Хто ця жінка і де вона загубила 12 кіло", – зазначила Саша.
Саша Бо до вагітності / Скриншот з інстаграм-сторіс
Скільки важать інші українські зірки
- Нещодавно виконавиця Анастасія Приходько зізналася, що сідає на жорстку дієте. Вона важить 63, 3 кілограми та планує схуднути до Нового року.
- Тіна Кароль розповідала, що сиділа на дієтах з 15 років. Втім, згодом зрозуміла, що це того не варте, тож вона змінила підхід. Тепер співачка вважає, що будь-яка вага ідеальна, якщо ви собі подобаєтесь і це не шкодить здоров'ю. Відомо, що сама артистка важить приблизно 53 кілограми.
- Даша Квіткова після пологів важила 83 кіло. Пізніше вона взяла себе в руки й почала правильно харчуватись та регулярно займалася спортом. Так вона схудла на 33 кілограми. Втім, після новорічних і різдвяних свят вона важила найменше за все свідоме життя – 48 кілограмів. Тоді вона схудла через нерви та стрес. Водночас зараз інфлюенсерка повернулась до звичайної ваги.