Доведеться брати себе в руки, – Саша Бо розсекретила, скільки кілограмів набрала за вагітність

Знаменита українська блогерка з Івано-Франківська Саша Бо втретє вагітна. Жінка з чоловіком чекають на донечку.

Зараз Саша на дев'ятому місяці. І днями вона зізналася, скільки кілограмів набрала за час вагітності. Крім того, блогерка показала, який вигляд мала раніше.

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Скільки Саша Бо набрала за вагітність

Як виявилось, раніше блогерка важила приблизно 52-53 кілограми. Втім, за час вагітності вона набрала 11,5 кіло. Тож тепер її вага – 63-64 кілограми.

У пологовому все залишити не вдасться, бо дитинка маленька. Доведеться брати себе в руки і займатися спортом,

– зазначила інфлюенсерка.



Саша Бо зізналася, скільки набрала за час вагітності / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, вона показала свої фото до вагітності. На знімках жінка показала свою підтягнуту форму. "Хто ця жінка і де вона загубила 12 кіло", – зазначила Саша.



Саша Бо до вагітності / Скриншот з інстаграм-сторіс

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