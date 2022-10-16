Принцеса Євгенія привітала маму з днем народження, на яку схожа як дві краплі води

Британська принцеса Євгенія мало не єдина, яка активно веде сторінку в інстаграмі без заборон королівської сім'ї. Відтак, вона публічно привітала свою маму Сару Фергюсон з 63-річчям.

Попри те, що батьки принцеси Євгенії та її сестри Беатріс розлучились багато років тому, доньки підтримують зв'язок зі своєю матір'ю. Сара Фергюсон є відомою у Британії письменницею, громадською діячкою, активісткою і телеведучою. У час повномасштабної війни вона неодноразово згадувала про українських дітей-переселенців та зустрічалась з ними в Польщі.

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15 жовтня вона відзначала свій день народження. Наприкінці дня її привітала молодша донька Євгенія, з якою має неймовірну схожість.

"До 15 жовтня 2022 року залишилося пів години, але краще пізно, ніж ніколи. З днем народження, моя люба матусю!" – написала Євгенія і прикріпила кілька сімейних і раніше неопублікованих фото. На них також можна побачити чоловіка принцеси Джека Бруксбенка, сестру Беатріс та Сару. До привітань у коментарях також долучились десятки прихильників королівської сім'ї.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Сара Фергюсон – колишня невістка Єлизавети II

Що цікаво, Сару Фергюсон і принца Ендрю у 1985 році познайомила Діана, принцеса Уельська. Дівчата були знайомі з дитинства і Діана хотіла, щоб Сара теж знайшла своє щастя у королівському дворі. Але Сара швидко освоїлась у палаці і стала суперницею для Діани, оскільки вона була значно веселішою та активнішою у порівнянні з Діаною. Навіть Чарльз, чоловік Діани, ставив Фергюсон за приклад своєї дружини і публічно їх порівнював.



Принц Ендрю і Сара Фергюсон на початку стосунків / Фото Assotiated Press

Проте рудоволоса Сара часто відзначалась своєю незграбністю і незнанням королівського етикету, за що часто ставала обговорюваною персоною у таблоїдах. Після двох років стосунків 26-річна Сара 23 липня 1986 року одружилась з принцом Ендрю у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Після весілля принц Ендрю отримав від матері Єлизавети II титул герцога Йоркського, а Сара стала герцогинею.

Але вже у 1996 році подружжя розлучилось, а вже через 5 років Ендрю закрутив роман з бізнеследі Амандою Стейвлі, проте шлюбом він не увінчався. У 2011 році принц Ендрю нібито погасив багатомільйонні борги ексдружини, а у 2020 році чоловіка звинуватили у гучному секс-скандалі 20-річної давності. За це його матір-королева позбавила його військових звань та королівських патронажів.