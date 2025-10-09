Возз'єднання акторської пари відбулось у середу ввечері, 8 жовтня. Колеги перетнулися на заході, що відбувся у театрі Девіда Г. Коха в Лінкольн-центрі. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на The Daily Mail.
Сара Джессіка Паркер з'явилась на червоній доріжці гала-концерту у компанії свого чоловіка, Метью Бродеріка. Вона постала у молочній сукні, яку доповнювала чорна сітка на все вбрання, шлейф та великі крила.
На заході акторка зустрілася з Михайлом Баришниковим, разом з яким грала у серіалі "Секс і місто". Він завітав на подію разом зі своєю донькою Анною.
Михайло Баришников та Сара Джессіка Паркер / Фото Getty Images
Додамо, сиквел культового серіалу "Секс і місто" офіційно завершився. Третій сезон драми "І просто так" став останнім, повідомили на HBO Max.
Чим відомий Михайло Баришников?
- Михайло Баришников – американський танцівник, хореограф та актор. Він народився у Ризі в родині російських мігрантів, певний час проживав у Росії (на той час СРСР). Та у 1974 році Михайло отримав запрошення від Американського театру балету, тому емігрував і вирішив не повертатися, що викликало чималий скандал.
- Найбільше Михайла Баришникова знають за роль у серіалі "Секс і місто". Він зіграв російського художника Олександра Петровського, бойфренда Керрі Бредшоу. Заради нього вона покинула Нью-Йорк і переїхала до Парижа. Олександр був неоднозначним персонажем, адже після переїзду він був відстороненим від героїні й навіть ударив її під час сварки.
- У лютому 2022 року Баришников виступив проти російського вторгнення до України та долучався до збору коштів для українських біженців.