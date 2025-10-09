Возз'єднання акторської пари відбулось у середу ввечері, 8 жовтня. Колеги перетнулися на заході, що відбувся у театрі Девіда Г. Коха в Лінкольн-центрі. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на The Daily Mail.

Цікаво Тімоті Шаламе приголомшив несподіваними змінами у зовнішньому вигляді

Сара Джессіка Паркер з'явилась на червоній доріжці гала-концерту у компанії свого чоловіка, Метью Бродеріка. Вона постала у молочній сукні, яку доповнювала чорна сітка на все вбрання, шлейф та великі крила.

На заході акторка зустрілася з Михайлом Баришниковим, разом з яким грала у серіалі "Секс і місто". Він завітав на подію разом зі своєю донькою Анною.



Михайло Баришников та Сара Джессіка Паркер / Фото Getty Images

Додамо, сиквел культового серіалу "Секс і місто" офіційно завершився. Третій сезон драми "І просто так" став останнім, повідомили на HBO Max.

Чим відомий Михайло Баришников?