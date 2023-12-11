Однак це обурило деяких користувачів. Вони вважають, що виконавиця веде черговий "красивий інстаграм", де нічого не нагадує про війну в Україні. Санта відповіла на ці гнівні коментарі.
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Санта Дімопулос показалася на Балі
На острів співачка прилетіла для ретриту. У новому дописі вона зазначила, що після цього її життя докорінно змінилося.
Відкрила для себе цілий новий світ, де все підпорядковується іншим законам, у синхронізації та любові. Неможливо розповісти, що я прожила за 5 днів трансформацій, це було ціле життя. Але те, що воно ділиться на "до" і "після" це точно. Багато ілюзій розсипалося, програм зруйновано, болю відпущено. Проявилися закладені природою здібності,
– зазначила виконавиця.
Втім, красиві фото з Балі та філософські тексти сподобались не всім підписникам Санти.
Реакція мережі
Під дописом знаменитості деякі користувачі нагадали про війну в Україні й зауважили, що нібито Санта не постить нічого про це, а лише створює ідеальну картинку у своєму блозі.
- "Черговий публічно красивий інстаграм, не заплямований війною. Бо війна буде заважати фото з ретритів. Не знаю, як це опинилось у стрічці. Шкода, що досі купа людей нічого не розуміють";
- "Я ретрити проходила у бабусі в селі. Там така природа, городина, сіно... Але, на жаль, в країні війна і бомблять кожен день";
- "Почалося. Знову лікуємося".
Водночас було чимало позитивних коментарів під дописом.
- "Згодна, Балі – острів з неймовірною енергетикою. Він лікує душі та дуже часто міняє долі. І якщо ти полюбиш цей острів богів, то він обов'язково відповість взаємністю. Я просто закохалася в Балі".
- "Розкажіть про ваші інсайти, дуже цікаво";
- "Фантастичне фото. Прям відчувається енергія";
- "Краса. Там дійсно дуже прекрасна атмосфера, спокій".
Санта Дімопулос відповіла хейтерам
Вона наголосила, що війна точиться через те, що спершу виникає у глибинах людських душ.
"Війна в першу чергу в душах людей тому і відбувається жах на землі", – зазначила артистка.
Санта Дімопулос відповіла хейтерам / Скриншот з інстаграму