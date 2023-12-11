Однако это возмутило некоторых пользователей. Они считают, что исполнительница ведет очередной "красивый инстаграм", где ничего не напоминает о войне в Украине. Санта ответила на эти гневные комментарии.

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Санта Димопулос показалась на Бали

На остров певица прилетела для ретрита. В новом посте она отметила, что после этого ее жизнь коренным образом изменилась.

Открыла для себя новый мир, где все подчиняется другим законам, в синхронизации и любви. Невозможно рассказать, что я прожила за 5 дней трансформаций, это была целая жизнь. Но то, что она делится на "до" и "после", это точно. Многие иллюзии рассыпались, программы разрушены, боли отпущены. Проявились заложенные природой способности,

– отметила исполнительница.

Впрочем, красивые фото с Бали и философские тексты понравились не всем подписчикам Санты.

Реакция сети

Под публикацией знаменитости некоторые пользователи напомнили о войне в Украине и заметили, что Санта не постит ничего об этом, а лишь создает идеальную картинку в своем блоге.

"Очередной публично красивый инстаграм, не запятнанный войной. Потому что война будет мешать фото из ретритов. Не знаю, как это оказалось в ленте. Жаль, что до сих пор куча людей ничего не понимают";

"Я ретриты проходила у бабушки в деревне. Там такая природа, овощи, сено... Но, к сожалению, в стране война и бомбят каждый день";

"Началось. Снова лечимся".

В то же время, было немало положительных комментариев под постом.

"Согласна, Бали – остров с невероятной энергетикой. Он лечит души и очень часто меняет судьбы. И если ты полюбишь этот остров богов, он обязательно ответит взаимностью. Я просто влюбилась в Бали".

"Расскажите о ваших инсайтах, очень интересно";

"Фантастическое фото. Прям чувствуется энергия";

"Красота. Там действительно очень прекрасная атмосфера, покой".

Санта Димопулос ответила хейтерам

Она подчеркнула, что война идет из-за того, что сначала возникает в глубинах человеческих душ.

"Война в первую очередь в душах людей потому и происходит ужас на земле", – отметила артистка.



Санта Димопулос ответила хейтерам / Скриншот с инстаграма