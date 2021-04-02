Санта Дімопулос поскандалила в 5-зірковому готелі в Дубаї: відео

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос полетіла на відпочинок в Дубаї. Знаменитість зупинилася в розкішному 5-зірковому готелі, однак залишилася незадоволена сервісом. Вона влаштувала скандал через відсутність вільних лежаків на пляжі.

На дорогий курорт зірка відправилася приватним літаком з чоловіком Ігорем Кучеренком та однорічною донечкою Софією. Вже в перший день відпочинку Санта Дімопулос поскандалила з персоналом 5-зіркового готелю.

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Знаменитість поскаржилася на те, що 15 хвилин стояла з донькою під палючим сонцем, адже на пляжі не було вільних лежаків.

Ми прийшли на пляж. Вільних місць немає. Чекаємо вже 15 хвилин під палючим сонцем з дитиною. Ось така ситуація у цьому готелі. Не прикольно,

– розповіла Санта Дімопулос.

За словами зірки, спочатку персонал відмовився шукати для них три лежаки. Проблему вирішили лише після того, як вона влаштувала скандал. Згодом навіть менеджер поспішив вибачитися перед гостями з України.

"Коли я включила с*ку – я це роблю рідко, просто не люблю бути жертвою за свої гроші – вони заметушилися і знайшли нам три лежаки. Прийшов менеджер і вибачився. Тут справа в самому ставленні! "Вибачте, у нас все зайнято" – не про сервіс в п'ятизірковому готелі. Змогли ж знайти", – висловилася зірка.

Додамо, відпочинок в Дубаї – це вже четверта сімейна відпустка переможниці "Танців з зірками" за 2021 рік.