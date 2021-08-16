Санта Дімопулос розповіла, як випадково зустріла Елтона Джона в Каннах: приголомшливі відео

Більше як місяць Санта Дімопулос відпочиває у Франції на Лазуровому узбережжі, де з сім'єю орендувала розкішну віллу. Зірка відвідує безліч світських заходів і на одному з них зустріла Елтона Джона. Їй пощастило почути володаря Ґреммі наживо.

Днями Санта Дімопулос обідала в елітному французькому ресторані в Каннах. У цей час в закладі з виглядом на Середземне море був легендарний британський рокер Елтон Джон. Він зробив сюрприз публіці: несподівано для відвідувачів підсів до діджея та виконав хіт Cold Heart, який записав у дуеті з Дуа Ліпою.

Читайте також Скандальний Іван Дорн з дружиною приїхав на Одеський кінофестиваль 2021: фото

Переможниця "Танців з зірками" зізналась, що давно хотіла почути Елтона Джона наживо, але роками відкладала мрію на потім.

Елтоне, дякую за нагадування. Ніколи не треба відкладати мрії у довгий ящик, адже їх втілення робить нас щасливими. Іноді наші мрії здійснюються зовсім несподівано і знаходять нас самі,

– заявила Санта Дімопулос.

Для перегляду всіх відео гортайте вправо

У підписі зірка назвала це літо найкращим у своєму житті. І неспроста. Під час відпочинку у Франції вона встигла побачити не лише володаря Ґреммі Елтона Джона, а й голлівудських акторів Шерон Стоун та Орландо Блума. Зірка "Основного інстинкту" була ведучою благодійного аукціону, на який Санту запросила "Міс Україна 2014" Анна Андрес.

Текст публікації Санти Дімопулос

"А що, якщо це моє найкраще літо?" – думала я, дивлячись на веселого, позитивного чоловіка, який просто підсів до діджея і почав співати. Цим чоловіком був Елтон Джон. Він виконав "той самий" хіт. Я слухала, затамувавши подих, і думала про те, що це ж була моя велика мрія – почути Елтона Джона наживо. І втілення цієї мрії я відкладала багато років.

Елтоне, дякую за нагадування. Ніколи не треба відкладати мрії у довгий ящик, адже їх втілення робить нас щасливими. Так, іноді наші мрії здійснюються зовсім несподівано і знаходять нас самі – так у мене сталося вчора.

Іноді назустріч своїй мрії потрібно зробити крок. Або сто кроків – без зупинки, не опускаючи руки. І воно того варте. Адже всі найнеймовірніші моменти життя – це здійснення наших бажань. Ніколи не треба забувати про те, що робить нас щасливими", – написала переможниця "Танців з зірками".