Не Україні треба в ЄС, а навпаки, – Санта Дімопулос поскаржилась на лікарів у Франції
Джерело:Санта Дімопулос
Українська співачка Санта Дімопулос перебуває у Франції з дітьми. Її син захворів під час відпочинку, але французька медицина не надала достатньої допомоги, за словами зірки.
Відома українська співачка Санта Дімопулос нещодавно відпочивала на гірськолижному курорті у Франції. В інстаграм-сторіз зірка розповіла, що її син Даніель захворів.
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Санта Дімопулос поскаржилась на медицину у Франції
Співачка звернулась до французьких лікарів, але не була задоволена їхнім обслуговуванням. Там, за її словами медики не надто напружуються, навіть якщо це приватний заклад.
По-перше, тут краще не хворіти. Тому що це пекло. Навіть якщо у вас призначене приймання – ви чекатимете. Приймання триватиме не більше 15 хвилин і ніхто не особливо вникатиме і перейматиметься. По-друге, тут декілька рецептів на всі хвороби. Один з яких – антибіотики, – поділилась Санта.
"У нас забитий ніс вже декілька днів і нічого не допомагає. Лікар сказав, що це інфекція і прописав антибіотики на п'ять днів. Потім нас відправили до лабораторії здати мазки. Дві були закриті (звичайно). В аптеках теж не завжди є те, що потрібно. Загалом – півдня хтозна-що".
Дімопулос додала, що не все так просто і зі страховкою. Бо вся документація лягає, знову ж таки, на плечі хворого.
"Ви платите, а там самі розбирайтеся. Тобто треба писати до страхової, надсилати всі документи, щоб повернули гроші. В приватному порядку (скільки б ви не платили, а іноді це 500 € за виклик) лікарі теж не напружуються, вони можуть годинами не відповідати, спізнюватися і не вникати. У мене алергія на такого роду бюрократію та відмороження. Я просто впадаю у ступор".
У Санти захворів син / Фото з інстаграм-сторіз
"Не Україні треба в Євросоюз"
Підсумовуючи, співачка опублікувала повідомлення від підписників, які ділилися з нею схожими випадками:
- "В Англії те саме. На всі випадки дитині призначають парацетамол кожні 3 години";
- "У Німеччині таке саме, то жах";
- "Так! Ми також через це пройшли. Взагалі не розумію, як там лікуватися";
- "В Іспанії точно так само";
- "Таке саме пекло в Німеччині. Зараз із дитиною зіткнулися, просто немає ні сил, ні злості".
Таких повідомлень безкінечно. Я давно зрозуміла, що не Україні треба вступати в Євросоюз, а навпаки, – резюмувала Санта Дімопулос.
Українці діляться досвідом / Скриншот з інстаграм-сторіз