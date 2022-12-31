Не Україні треба в ЄС, а навпаки, – Санта Дімопулос поскаржилась на лікарів у Франції

Українська співачка Санта Дімопулос перебуває у Франції з дітьми. Її син захворів під час відпочинку, але французька медицина не надала достатньої допомоги, за словами зірки.

Відома українська співачка Санта Дімопулос нещодавно відпочивала на гірськолижному курорті у Франції. В інстаграм-сторіз зірка розповіла, що її син Даніель захворів.

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Санта Дімопулос поскаржилась на медицину у Франції

Співачка звернулась до французьких лікарів, але не була задоволена їхнім обслуговуванням. Там, за її словами медики не надто напружуються, навіть якщо це приватний заклад.

По-перше, тут краще не хворіти. Тому що це пекло. Навіть якщо у вас призначене приймання – ви чекатимете. Приймання триватиме не більше 15 хвилин і ніхто не особливо вникатиме і перейматиметься. По-друге, тут декілька рецептів на всі хвороби. Один з яких – антибіотики, – поділилась Санта.

"У нас забитий ніс вже декілька днів і нічого не допомагає. Лікар сказав, що це інфекція і прописав антибіотики на п'ять днів. Потім нас відправили до лабораторії здати мазки. Дві були закриті (звичайно). В аптеках теж не завжди є те, що потрібно. Загалом – півдня хтозна-що".

Дімопулос додала, що не все так просто і зі страховкою. Бо вся документація лягає, знову ж таки, на плечі хворого.

"Ви платите, а там самі розбирайтеся. Тобто треба писати до страхової, надсилати всі документи, щоб повернули гроші. В приватному порядку (скільки б ви не платили, а іноді це 500 € за виклик) лікарі теж не напружуються, вони можуть годинами не відповідати, спізнюватися і не вникати. У мене алергія на такого роду бюрократію та відмороження. Я просто впадаю у ступор".



У Санти захворів син / Фото з інстаграм-сторіз

"Не Україні треба в Євросоюз"

Підсумовуючи, співачка опублікувала повідомлення від підписників, які ділилися з нею схожими випадками:

"В Англії те саме. На всі випадки дитині призначають парацетамол кожні 3 години";

"У Німеччині таке саме, то жах";

"Так! Ми також через це пройшли. Взагалі не розумію, як там лікуватися";

"В Іспанії точно так само";

"Таке саме пекло в Німеччині. Зараз із дитиною зіткнулися, просто немає ні сил, ні злості".

Таких повідомлень безкінечно. Я давно зрозуміла, що не Україні треба вступати в Євросоюз, а навпаки, – резюмувала Санта Дімопулос.



Українці діляться досвідом / Скриншот з інстаграм-сторіз