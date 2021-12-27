Санта Дімопулос похизувалась дорогими подарунками, які отримує від чоловіка на Новий рік

Шість років тому Санта Дімопулос вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренка. Він не шкодує грошей на дружину й втілює в життя всі її примхи. Приміром, дарує кольє Cartier на Новий рік.

Ексучасниця "ВІАГри" Санта Дімопулос як ніхто інший в українському шоу-бізі любить люксові бренди, такі як Dior, Chanel, Prada, Louis Vuitton та інші. Небайдужа знаменитість і до ювелірних виробів. Чоловік знає її слабкість до діамантів, тому на свята робить дуже дорогі подарунки.

Читайте також Син Григорія Чапкіса зробив дружині подарунок за 89 тисяч євро: ефектні фото

Які подарунки дарують Санті Дімопулос на Новий рік

Наприклад, минулого року ексспівачка хотіла під ялинку кольє від ювелірного дому Cartier й отримала його. Тут варто зазначити, що вартість прикрас у французькому бутіку стартує від тисячі доларів – 27 тисяч гривень.

Він зідзвонюється з моїми друзями, дізнається, що мені хочеться. Я завжди отримую конкретно те, що хочу. Минулого року кольє Cartier дуже гарне,

– розповіла Санта Дімопулос.

Санта Дімопулос з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Як сім'я Санти Дімопулос святкує Новий рік

– співзасновник мережі спортивних клубів SportLife, співвласник будівельної компанії "Новаполіс", керівник фонду VEK Capital Partners та засновник компанії MPG Global, яка спеціалізується на видобутку золота.

Для переможниці "Танців з зірками" Новий рік – це сімейне свято, тому вона "відзначає по-домашньому" – з чоловіком і дітьми. Щоправда, для новорічного настрою сніг їй не потрібен. Цього року, приміром, родина летить на місяць у Дубай, бо "скучила за сонцем".

Попри те, що 31 грудня та 7 січня Санта Дімопулос проведе в ОАЕ, дім до свят вона все ж прикрасила. Щось ексспівачка робила сама, а з чимось їй допомогли професійні декоратори.

"На вулиці багато ялинок, всередині, у кожній кімнаті ялинки – у Дені, у Софії. І ми залишили одну ялинку на вулиці, яку ми родиною маємо прикрасити днями", – ділиться Дімопулос.