Экс-участница "ВИАГры" Санта Димопулос как никто другой в украинском шоу-бизе любит люксовые бренды, такие как Dior, Chanel, Prada, Louis Vuitton и другие. Небезразлична знаменитость и к ювелирным изделиям. Муж знает ее слабость к бриллиантам, поэтому на праздники делает очень дорогие подарки.

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Какие подарки дарят Санте Димопулос на Новый год

К примеру, в прошлом году экс-певица хотела под елку колье от ювелирного дома Cartier и получила его. Здесь стоит отметить, что стоимость украшений во французском бутике стартует от тысячи долларов – 27 тысяч гривен.

Он созванивается с моими друзьями, узнает что мне хочется. Я всегда получаю именно то, что хочу. В прошлом году колье Cartier очень хорошее,

– рассказала Санта Димопулос.

Санта Димопулос с мужем / Фото из инстаграма звезды

Напомним, Игорь Кучеренко – соучредитель сети спортивных клубов SportLife, совладелец строительной компании "Новаполис", руководитель фонда VEK Capital Partners и основатель компании MPG Global, специализирующейся на добыче золота.

Как семья Санты Димопулос празднует Новый год

Для победительницы "Танцев со звездами" Новый год – это семейный праздник, поэтому она "отмечает по-домашнему" – с мужем и детьми. Правда, для новогоднего настроения снег ей не нужен. В этом году, например, семья летит на месяц в Дубай, потому что "соскучилась по солнцу".

Несмотря на то, что 31 декабря и 7 января Санта Димопулос проведет в ОАЭ, дом к праздникам она все же украсила. Что-то экс-пивица делала сама, а с чем-то ей помогли профессиональные декораторы.

"На улице много елок, внутри, в каждой комнате елки – в Дени, в Софии. И мы оставили одну елку на улице, которую мы семьей должны украсить на днях", – делится Димопулос.