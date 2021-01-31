У Санкт-Петербурзі під час акції протесту затримали російського репера Оксімірона. Він вийшов на мітинг на підтримку Олексія Навального в свій день народження.

Джерело: "Дождь"

Йому виповнилося 36 років. Мирон Федоров (Oxxxymiron – 24 канал) на акції в підтримку опозиціонера заявив журналістам, що прийшов підтримати політичних в'язнів.

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Менеджерка артиста Євгенія Муродшоєв повідомила, що його відвезли у відділення поліції № 19. Крім того, Оксімірона помітили й на минулих протестних акціях, які пройшли 23 січня.

Водночас на Сінній площі в Петербурзі почалися жорсткі затримування мітингувальників. Згідно з інформацією "Meduza", силовики почали бити учасників акції протесту кийками та використовувати електрошокери.

В центрі Санкт-Петербурга через акції протесту перекрили рух на декількох вулицях. Зіткнення протестувальників та поліції відбулося на Піонерській площі. Водночас Невський проспект, на який спочатку планували піти учасники акції – перекритий.

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