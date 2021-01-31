В Санкт-Петербурге во время акции протеста задержали российского рэпера Оксимирона. Он вышел на митинг в поддержку Алексея Навального в свой день рождения.

Источник: "Дождь"

Ему исполнилось 36 лет. Мирон Федоров (Oxxxymyron – 24 канал) на акции в поддержку оппозиционера заявил журналистам, что пришел поддержать политических заключенных.

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Менеджер артиста Евгения Муродшоев сообщила, что его увезли в отделение полиции № 19. Впоследствии появилась информация, что рэпера отпустили – протокол на него не составляли. Кроме того, Оксимирона заметили и на прошлых протестных акциях, которые прошли 23 января.

Вместе с тем на Сенной площади в Петербурге начались жесткие задержания митингующих. Согласно информации "Meduza", силовики начали бить участников акции протеста дубинками и использовать электрошокеры.

В центре Санкт-Петербурга из-за акций протеста перекрыли движение на нескольких улицах. Столкновение протестующих и полиции произошло на Пионерской площади. В то же время Невский проспект, на который изначально планировали пойти участники акции – перекрыт.

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