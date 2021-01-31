В Санкт-Петербурге задержали рэпера Оксимирона
В Санкт-Петербурге во время акции протеста задержали российского рэпера Оксимирона. Он вышел на митинг в поддержку Алексея Навального в свой день рождения.
Источник: "Дождь"
Ему исполнилось 36 лет. Мирон Федоров (Oxxxymyron – 24 канал) на акции в поддержку оппозиционера заявил журналистам, что пришел поддержать политических заключенных.
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Менеджер артиста Евгения Муродшоев сообщила, что его увезли в отделение полиции № 19. Впоследствии появилась информация, что рэпера отпустили – протокол на него не составляли. Кроме того, Оксимирона заметили и на прошлых протестных акциях, которые прошли 23 января.
Вместе с тем на Сенной площади в Петербурге начались жесткие задержания митингующих. Согласно информации "Meduza", силовики начали бить участников акции протеста дубинками и использовать электрошокеры.
В центре Санкт-Петербурга из-за акций протеста перекрыли движение на нескольких улицах. Столкновение протестующих и полиции произошло на Пионерской площади. В то же время Невский проспект, на который изначально планировали пойти участники акции – перекрыт.
Протесты в России 31 января: что нужно знать
- 31 января в России проходят акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
- На протесты вышли в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Хабаровске, Владивостоке, Иркутске, Кемерово, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах.
- Полиция России предупредила людей, соответствующие собрания – незаконны. Активистов начали массово задерживать.
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