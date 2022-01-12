"Сама винна": Jerry Heil поскаржилась, що її зацькували в мережі

Українська блогерка та співачка Jerry Heil кілька днів тому розповіла про надокучливого фаната, який її переслідував. Зірка повідомила, що після зізнання її почали цькувати в мережі.

Відома українська блогерка Jerry Heil (Яна Шемаєва) зізналась, що після скарг на переслідувача, її почали цькувати в мережі. Начебто вона "сама винна" у тому, що трапилося.

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Jerry Heil цькують в мережі

Блогерка поділилась, що читала повідомлення як її підписників, так і підписників різних інформаційних порталів. Там вона бачила не підтримку, а й критику її дій та цькування: "Сама винна – не треба було направо і наліво говорити про особисте".

Питання: які тепер фото я маю, а які не маю право публікувати? Яку інформацію дівчина повинна замовчувати, щоб почуватися в безпеці? І при цьому поведінка поліції під час інциденту створювала сюрреалістичну атмосферу. Фрази "Так, а що, Вам зять не треба?" і "Підіть поговоріть з ним – ми глянули переписку, він безпечний",

– підкреслила Jerry Heil.

Співачка додала, що закон досі не допомагає людям, що страждають від переслідувань чи насильства: "Інтернет розвивається, різні особи відчувають тут свою свободу – а закону, який би дав дівчатам, жінкам і хлопцям та чоловікам, до речі, теж, почуватися в безпеці – досі немає!".

Зірка також зізналась, що з переслідуваннями вона стикається не вперше. У 13 років вона почала отримувати моторошні повідомлення від сусіда.

В середній школі інтернет-переслідувач, а за сумісництвом, мій сусід, почав присилати мені повідомлення сексуального характеру. Писав такі речі, що я почала боятися ходити тією вулицею в школу. Минуло понад 10 років – і ситуація повторюється, тільки в інстаграмі,

– поділилась Jerry Heil.



Jerry Heil / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про переслідувача Jerry Heil

Нещодавно артистка зізналась, що понад 1,5 року отримувала дивні повідомлення від фаната з Росії. Зірка постійно його блокувала, але чоловік створював нові акаунти й продовжував писати Яні.

Коли Jerry Heil у сторіз повідомила, що їде до Львова, переслідувач зненацька написав, що їде за нею, бо "хоче позбутися цноти". Блогерка налякалась та звернулась до поліції.

Правоохоронці не звернули увагу, що чоловік двічі намагався перетнути кордон України літаком, однак його не пропустили. І на третій раз він приїхав автобусом і домовився з прикордонником, тобто потрапив до країни незаконно.

Jerry Heil найняла охоронців, а також звернулась до фанів. Вона закликала дівчат бути обережними та не публікувати своє місцеперебування.

Текст публікації Jerry Heil

Вони кажуть: "Сама винна".

Я розумію, що після "Пісні про діда" публікувати пост про переслідування в Інтернеті й ситуацію, яка сталася зі мною у Львові, за правилами типу невигідно – адже я перемикаю вашу увагу на іншу тему. Але мова про надважливе – те, про що мовчать мільйони жінок. Те, про що і я не мала змоги сказати в 13.

В середній школі інтернет-переслідувач, а за сумісництвом, мій сусід, почав присилати мені повідомлення сексуального характеру. Писав такі речі, що я почала боятися ходити тією вулицею в школу.

Минуло понад 10 років – і ситуація повторюється, тільки в інстаграмі. У переслідувача залізні аргументи й нав’язлива ідея: йому здається, я всі свої пости й пісні адресую йому. А тригером послугували дві речі: мої ноги, які з того періоду я боялася зайвий раз показати, і інтерв‘ю Маші Єфросиніній, де я сказала, що зберігаю цноту.

І саме це послугувало підставою для підписників і, що найбільше дивує, підписниць каналу "Зірковий шлях" сказати "Сама винна – не треба було направо і наліво говорити про особисте". Питання: які тепер фото я маю, а які не маю право публікувати? Яку інформацію дівчина повинна замовчувати, щоб почуватися в безпеці?

І при цьому поведінка поліції під час інциденту створювала сюрреалістичну атмосферу. Фрази "Так, а що, Вам зять не треба?" і "Підіть поговоріть з ним – ми глянули переписку, він безпечний" (враховуючи те, що хлопець цей в монолозі написав про те, що не міг тричі потрапити в Україну під час цієї подорожі, але на третій раз прикордонник, за його словами "зжалився"! Серйозно?

Закон ніяк не захищає і не допомагає. Звідси й поведінка поліції – вони просто не знають, як допомогти. Максимум 51 гривня як адміністративний штраф? Що тоді вже казати про стамбульську конвенцію щодо домашнього насилля, яку ніяк не ратифікують.

Інтернет розвивається, різні особи відчувають тут свою свободу – а закону, який би дав дівчатам, жінкам і хлопцям та чоловікам, до речі, теж, почуватися в безпеці – досі немає!