Известная украинская блогерша Jerry Heil (Яна Шемаева) призналась, что после жалоб на преследователя, ее начали травить в сети. Как будто она "сама виновата" в случившемся.
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Jerry Heil травят в сети
Блогерша поделилась, что читала сообщения как ее подписчиков, так и подписчиков различных информационных порталов. Там она видела не поддержку, но и критику ее действий и травли: "Сама виновата – не надо было направо и налево говорить о личном".
Вопрос: какие теперь фото я имею и не имею право публиковать? Какую информацию девушка должна замалчивать, чтобы чувствовать себя в безопасности? И при этом поведение полиции во время инцидента создавало сюрреалистическую атмосферу. Фразы "Да, а что, вам зять не нужен?" и "пойдите поговорите с ним – мы взглянули переписку, он безопасен",
– подчеркнула Jerry Heil.
Певица добавила, что закон до сих пор не помогает людям, страдающим от преследований или насилия: "Интернет развивается, разные лица чувствуют здесь свою свободу – а закона, который бы дал девушкам, женщинам и парням и мужчинам, кстати, тоже, чувствовать себя в безопасности – до сих пор нет!".
Звезда также призналась, что с преследованиями она сталкивается не впервые. В 13 лет она начала получать жуткие сообщения от соседа.
В средней школе интернет-преследователь, а по совместительству мой сосед, начал присылать мне сообщения сексуального характера. Писал такие вещи, что я начала бояться ходить по той улице в школу. Прошло более 10 лет – и ситуация повторяется, только в инстаграме,
– поделилась Jerry Heil.
Jerry Heil / Фото с инстаграма звезды
Что известно о преследователе Jerry Heil
- Недавно артистка призналась, что более 1,5 года получала странные сообщения от фаната из России. Звезда постоянно его блокировала, но мужчина создавал новые аккаунты и продолжал писать Яне.
- Когда Jerry Heil в сториз сообщила, что едет во Львов, преследователь неожиданно написал, что едет за ней, потому что "хочет избавиться от девственности". Блогерша испугалась и обратилась в полицию.
- Правоохранители не обратили внимание, что мужчина дважды пытался пересечь границу Украины самолетом, однако его не пропустили. И на третий раз он приехал автобусом и договорился с пограничником, то есть попал в страну незаконно.
- Jerry Heil наняла охранников, а также обратилась к фанам. Она призвала девушек быть осторожными и не публиковать свое местопребывание.
Текст публикации Jerry Heil
Они говорят:"сама виновата".
Я понимаю, что после "Пісні про діда" публиковать пост о преследовании в интернете и ситуации, которая произошла со мной во Львове, по правилам типа невыгодно – ведь я переключаю ваше внимание на другую тему. Но речь о сверхважном – том, о чем молчат миллионы женщин. То, о чем и я не имела возможности сказать в 13.
В средней школе интернет-преследователь, а по совместительству мой сосед, начал присылать мне сообщения сексуального характера. Писал такие вещи, что я начала бояться ходить по той улице в школу.
Прошло более 10 лет – и ситуация повторяется, только в инстаграме. У преследователя железные аргументы и навязчивая идея: ему кажется, я все свои посты и песни адресую ему. А триггером послужили две вещи: мои ноги, которые с того периода я боялась лишний раз показать, и интервью Маши Ефросининой, где я сказала, что храню девственность.
И именно это послужило основанием для подписчиков и, что больше всего удивляет, подписчиц канала "Звездный путь" сказать "сама виновата – не надо было направо и налево говорить о личном". Вопрос: какие теперь фото я имею и не имею право публиковать? Какую информацию девушка должна замалчивать, чтобы чувствовать себя в безопасности?
И при этом поведение полиции во время инцидента создавало сюрреалистическую атмосферу. Фразы "Да, а что, вам зять не нужен?" и "Пойдите поговорите с ним – мы посмотрели переписку, он безопасен" (учитывая то, что парень этот в монологе написал о том, что не мог трижды попасть в Украину во время этого путешествия, но на третий раз пограничник, по его словам "сжалился")! Серьезно?
Закон никак не защищает и не помогает. Отсюда и поведение полиции – они просто не знают, как помочь. Максимум 51 гривна как административный штраф? Что тогда уже говорить о Стамбульской конвенции о домашнем насилии, которую никак не ратифицируют.
Интернет развивается, разные лица чувствуют здесь свою свободу – а закона, который бы дал девушкам, женщинам и парням и мужчинам, кстати, тоже, чувствовать себя в безопасности – до сих пор нет!