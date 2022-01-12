Известная украинская блогерша Jerry Heil (Яна Шемаева) призналась, что после жалоб на преследователя, ее начали травить в сети. Как будто она "сама виновата" в случившемся.

Важно Незаконно пересек границу, – Jerry Heil рассказала о надоедливом фанате из России

Jerry Heil травят в сети

Блогерша поделилась, что читала сообщения как ее подписчиков, так и подписчиков различных информационных порталов. Там она видела не поддержку, но и критику ее действий и травли: "Сама виновата – не надо было направо и налево говорить о личном".

Вопрос: какие теперь фото я имею и не имею право публиковать? Какую информацию девушка должна замалчивать, чтобы чувствовать себя в безопасности? И при этом поведение полиции во время инцидента создавало сюрреалистическую атмосферу. Фразы "Да, а что, вам зять не нужен?" и "пойдите поговорите с ним – мы взглянули переписку, он безопасен",

– подчеркнула Jerry Heil.

Певица добавила, что закон до сих пор не помогает людям, страдающим от преследований или насилия: "Интернет развивается, разные лица чувствуют здесь свою свободу – а закона, который бы дал девушкам, женщинам и парням и мужчинам, кстати, тоже, чувствовать себя в безопасности – до сих пор нет!".

Звезда также призналась, что с преследованиями она сталкивается не впервые. В 13 лет она начала получать жуткие сообщения от соседа.

В средней школе интернет-преследователь, а по совместительству мой сосед, начал присылать мне сообщения сексуального характера. Писал такие вещи, что я начала бояться ходить по той улице в школу. Прошло более 10 лет – и ситуация повторяется, только в инстаграме,

– поделилась Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото с инстаграма звезды

Что известно о преследователе Jerry Heil

Недавно артистка призналась, что более 1,5 года получала странные сообщения от фаната из России. Звезда постоянно его блокировала, но мужчина создавал новые аккаунты и продолжал писать Яне.

Когда Jerry Heil в сториз сообщила, что едет во Львов, преследователь неожиданно написал, что едет за ней, потому что "хочет избавиться от девственности". Блогерша испугалась и обратилась в полицию.

Правоохранители не обратили внимание, что мужчина дважды пытался пересечь границу Украины самолетом, однако его не пропустили. И на третий раз он приехал автобусом и договорился с пограничником, то есть попал в страну незаконно.

Jerry Heil наняла охранников, а также обратилась к фанам. Она призвала девушек быть осторожными и не публиковать свое местопребывание.

Текст публикации Jerry Heil

Они говорят:"сама виновата".

Я понимаю, что после "Пісні про діда" публиковать пост о преследовании в интернете и ситуации, которая произошла со мной во Львове, по правилам типа невыгодно – ведь я переключаю ваше внимание на другую тему. Но речь о сверхважном – том, о чем молчат миллионы женщин. То, о чем и я не имела возможности сказать в 13.

В средней школе интернет-преследователь, а по совместительству мой сосед, начал присылать мне сообщения сексуального характера. Писал такие вещи, что я начала бояться ходить по той улице в школу.

Прошло более 10 лет – и ситуация повторяется, только в инстаграме. У преследователя железные аргументы и навязчивая идея: ему кажется, я все свои посты и песни адресую ему. А триггером послужили две вещи: мои ноги, которые с того периода я боялась лишний раз показать, и интервью Маши Ефросининой, где я сказала, что храню девственность.

И именно это послужило основанием для подписчиков и, что больше всего удивляет, подписчиц канала "Звездный путь" сказать "сама виновата – не надо было направо и налево говорить о личном". Вопрос: какие теперь фото я имею и не имею право публиковать? Какую информацию девушка должна замалчивать, чтобы чувствовать себя в безопасности?

И при этом поведение полиции во время инцидента создавало сюрреалистическую атмосферу. Фразы "Да, а что, вам зять не нужен?" и "Пойдите поговорите с ним – мы посмотрели переписку, он безопасен" (учитывая то, что парень этот в монологе написал о том, что не мог трижды попасть в Украину во время этого путешествия, но на третий раз пограничник, по его словам "сжалился")! Серьезно?

Закон никак не защищает и не помогает. Отсюда и поведение полиции – они просто не знают, как помочь. Максимум 51 гривна как административный штраф? Что тогда уже говорить о Стамбульской конвенции о домашнем насилии, которую никак не ратифицируют.

Интернет развивается, разные лица чувствуют здесь свою свободу – а закона, который бы дал девушкам, женщинам и парням и мужчинам, кстати, тоже, чувствовать себя в безопасности – до сих пор нет!