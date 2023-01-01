З Новим роком: хіти із "Сам удома", які впізнає кожен меломан

Зима – час для сімейного перегляду фільмів. У святковий період культовою стрічкою, яку щороку переглядають у всьому світі, є "Сам удома". Пригоди Кевіна мають музичний супровід, який точно впізнають меломани.

У час війни, коли святкового настрою зовсім немає, улюблені хіти допоможуть відволіктися від поганих думок і поринути в різдвяну атмосферу. Далі слухайте разом з нами культові треки з чотирьох частин відомої історії.

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Хіти з "Сам удома"

У світі є мало людей, які досі не переглянули культову стрічку режисера Кріса Коламбуса, яка вийшла на екрани у 1990 році. У фільмі показана історія про маленького Кевіна, який залишився сам удома, коли його сім'я полетіла на різдвяні свята до родичів. Рідні випадково забули хлопчика у величезному будинку, який планують пограбувати злодії – Марв і Гаррі. Та ці бовдури ще не знають, що Кевін хоч і малий, але зовсім не дурний хлопчисько.

Музика з "Сам удома": слухати онлайн

Треки, які звучали у "Сам удома-2: Загублений у Нью-Йорку"

Пригоди Кевіна так сподобалися мільйонам глядачів у різних країнах світу, що вже у 1992 році творці цієї стрічки презентували другу частину. Цього разу родина загубила Кевіна в аеропорту. Сім'я МакКалістерів полетіла в Маямі, а син переплутав рейс і вирушив до Нью-Йорка. Та Кевін не розгубився і не засмутився таким розвитком подій. Маючи з собою кредитні картки батька, він оселився в одному з найдорожчих готелів міста. Та величезною проблемою для Кевіна стає зустріч з Марві та Гаррі, які втекли з в'язниці і тепер планують нові злочини в Нью-Йорку.

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Музика з "Сам удома-2": слухати онлайн

Пісні з пригод Алекса у "Сам удома-3"

Над третьою частиною культового фільму працював режисер Раджа Госнелл. Він показав зовсім нову історію з новими персонажами. У ній команда професійних злочинців вкрала секретний чип для запуску новітніх ракет. Щоб пройти огляд в аеропорту, чип заховали в іграшкову машинку, яка випадково потрапила до літньої пані. Ця жінка виявилася сусідкою Алекса, який і став головним героєм цієї історії. Злочинці з'ясували, в якому районі мешкає хлопчик і зроблять все, щоб повернути чип. Алекс викрив цей план і гарненько підготувався до приходу небажаних гостей.

Музика з "Сам удома-3": слухати онлайн

Музичний супровід пригод у "Сам удома-4"

У 2002 році на екрани вийшла ще одна версія різдвяної кінофраншизи "Сам удома". Цього разу роль Кевіна МакКалістера зіграв Майк Вейнберг. Він готується зустрічати батьків і гостей у величезному будинку, який оснащений різними технічними пристроями. Усе це сучасне обладнання допомогло хлопчику відбитися від злодіїв, які хотіли пограбувати дім, а також добряче познущатися зі злочинців.

Музика з "Сам удома-4": слухати онлайн

Музика з "Сам удома-5: Святкове пограбування"

У 2012 році відбулася прем'єра нової версії однієї з найулюбленіших новорічно-різдвяних стрічок. Це історія про 10-річного Фінна Бакстера, який напередодні Різдва переїхав з сонячної Каліфорнії до сніжного штату Мен. Будинок, в якому оселилася його родина, виявився холодним і незатишним. Тому головний герой вирішив, що там живуть злі духи. Щоб захистити сім'ю, Фінн розробив багато хитромудрих пасток. Саме у цей час злочинці планують пограбування будинку, не здогадуючись, що на них чекає всередині.

Музика з "Сам удома-5": слухати онлайн