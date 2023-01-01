Во время войны, когда праздничного настроения совсем нет, любимые хиты помогут отвлечься от дурных мыслей и погрузиться в рождественскую атмосферу. Далее слушайте вместе с нами культовые треки из четырех частей известной истории.

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Хиты из "Сам дома"

В мире мало людей, которые до сих пор не просмотрели культовую ленту режиссера Криса Коламбуса, которая вышла на экраны в 1990 году. В фильме показана история о маленьком Кевине, который остался сам дома, когда его семья улетела на рождественские праздники к родственникам. Родные случайно забыли мальчика в огромном доме, который планируют ограбить воры – Марв и Гарри. Но эти болваны еще не знают, что Кевин хоть и маленький, но совсем не глупый мальчишка.

Музыка из "Сам дома": слушать онлайн

Треки, которые звучали в "Сам дома-2: Затерянный в Нью-Йорке"

Происшествия Кевина так понравились миллионам зрителей в разных странах мира, что уже в 1992 году создатели этой ленты представили вторую часть. В этот раз семья потеряла Кевина в аэропорту. Семья МакКалистеров улетела в Майами, а сын перепутал рейс и отправился в Нью-Йорк. Кевин не растерялся и не расстроился таким развитием событий. Имея с собой кредитные карты отца, он поселился в одной из самых дорогих гостиниц города. Но огромной проблемой для Кевина становится встреча с сбежавшими из тюрьмы Марви и Гарри, которые теперь планируют новые преступления в Нью-Йорке.

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Музыка из "Сам дома-2": слушать онлайн

Песни с приключений Алекса в "Сам дома-3"

Над третьей частью культового фильма работал режиссер Раджа Госнелл. Он показал совершенно новенькую историю с новыми персонажами. В нем команда профессиональных преступников украла секретный чип для запуска новейших ракет. Чтобы пройти осмотр в аэропорту, чип спрятали в игрушечную машинку, которая случайно попала к пожилой даме. Эта женщина оказалась соседкой Алекса, который стал главным героем этой истории. Преступники выяснили, в каком районе живет мальчик и сделают все, чтобы вернуть чип. Алекс разоблачил этот план и хорошенько подготовился к приходу нежелательных гостей.

Музыка из "Сам дома-3": слушать онлайн

Музыкальное сопровождение приключений в "Сам дома-4"

В 2002 году на экраны вышла еще одна версия рождественской кинофраншизы "Сам дома". На этот раз роль Кевина МакКалистера сыграл Майк Уэйнберг. Он готовится встречать родителей и гостей в огромном доме, оснащенном разными техническими устройствами. Все это современное оборудование помогло мальчику отбиться от воров, которые хотели ограбить дом, а также хорошенько поиздеваться над преступниками.

Музыка из "Сам дома-4": слушать онлайн

Музыка из "Сам дома-5: Праздничное ограбление"

В 2012 году состоялась премьера новой версии одной из самых любимых новогодних рождественских лент. Это история о 10-летнем Финне Бакстере, который накануне Рождества переехал из солнечной Калифорнии в снежный штат Мэн. Дом, где поселилась его семья, оказался холодным и неуютным. Потому главный герой решил, что там живут злые духи. Чтобы защитить семью, Финн разработал много хитроумных ловушек. Именно в это время преступники планируют ограбление дома, не догадываясь, что их ждет внутри.

Музыка из "Сам дома-5": слушать онлайн