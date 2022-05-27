Садовий допомагає Притулі продавати трофеї Євробачення: як він виглядає у рожевій панамі Kalush

27 травня 2022 , 10:12
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Джерело:

фейсбук Андрія Садового

Два дні тому, 25 травня, реп-гурт Kalush Orchestra виставив на продаж трофеї з Євробачення-2022 – кубок і панаму. У цьому йому допомагає волонтер Сергій Притула. До благодійної ініціативи на підтримку ЗСУ він долучив навіть мера Львова Андрія Садового.

На пару з Сергієм Притулою Андрій Садовий зробив фото для привернення уваги до благодійного аукціону гурту Kalush Orchestra, який приніс Україні перемогу на Євробаченні-2022. Вони обоє приміряли рожеві панами репера Олега Псюка. 

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Андрій Садовий і Сергій Притула в панамах Kalush Orchestra

Я цілковито усвідомлюю, наскільки безглуздо ми зі Сергієм Притулою виглядаємо у цих панамах. Хоча Олегу з гурту Kalush вона справді пасує. Але заради доброї справи треба робити все. Тому переходьте за посиланням і беріть участь у розіграші легендарної рожевої панамки,
– закликав Андрій Садовий. 

У своєму ж фейсбуці Сергій Притула розповів, як вмовив Садового одягти панаму Олега Псюка з Kalush Orchestra. Мер Львова не хотів виглядати смішним, але як тільки почув про збір для Збройних Сил України одразу став у кадр.

"Я: Андрію Івановичу, поможіть підсвітити розіграш панамки від Калуша! Садовий: не питання, що робити? Я: сфоткаємось в панамках! Садовий: але ж ми будемо дуже смішно виглядати. Якось не пасує! Я: але зберемо купу грошей і купимо всякого різного важливого для ЗСУ! Садовий: ні слова більше", – передав діалог Сергій Притула. 

А я вам потім покажу, що ми на ці гроші купили. У мене карти є, можу показати! І от тоді хай хтось скаже, що цей безглуздий вигляд не був того вартий! Ще раз дякую за підтримку,
– додав волонтер у коментарі. 

Скриншот з фейсбуку Андрія Садового

Як просувається благодійний аукціон Kalush Orchestra та Сергія Притули 

  • Нагадаємо, що для того, аби взяти участь у розіграші рожевої панами Kalush Orchestra на рахунок фонду Сергія Притули треба задонатити усього 200 гривень – чим більше пожертвувань, тим більше шансів на перемогу.
  • Натомість кришталевий кубок Євробачення-2022 з Турина дістанеться тому, хто зробить найбільший внесок у криптовалюті чи традиційній валюті. 

Усього за два дні аукціону вдалося зібрати понад 3 мільйони гривень за панаму, а найвища ставка за кубок у крипті – 19 717 доларів! 

Благодійний аукціон Kalush Orchestra та Сергія Притули: фото 

 

Автор: Марина Джура