Гітарист Go_A мало не загинув у Ржищеві від атаки дронів-камікадзе: що з ним зараз
Джерело:Go_A
У ніч на 22 березня Росія атакувала Україну ударними дронами-камікадзе. 21 "шахед" запустили з Брянської області, 16 з них збили сили ППО. Однак у Ржищеві зруйновані гуртожитки, навчальний корпус ліцею, загинули люди.
Як з'ясувалося, гітарист гурту Go_A Іван Григоряк був у Ржищеві під час атаки по місту. Його сім'я живе неподалік місця прильоту, а у профліцеї, по якому Росія влучила в ніч на 22 березня, він свого часу працював.
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Гітарист Go_A мало не загинув у Ржищеві
Сьогодні вночі Росія знову атакувала нас дронами. Вночі було зруйновано будівлю Ржищівського ліцею – місце, в якому наш Іван Григоряк працював декілька років. В момент вибуху вони з сім'єю були неподалік,
– йдеться в дописі гурту.
На щастя, з сім'єю гітариста Go_A, як і з ним самим, все добре: "Родина не постраждала і зараз в безпеці. І Іван не постраждав".
Гітарист Go_A Іван Григоряк / Фото з інстаграму гурту
Музиканти написали про 4 загиблих і 7 поранених внаслідок атаки дронами-камікадзе, однак станом на 15:00 кількість жертв зросла до 6. З-під завалів витягли ще 2 тіла. Серед них водій швидкої допомоги Сергій Медведенко, який приїхав на виклик рятувати людей. У нього залишилося двоє дітей.
Наслідки атаки дронами-камікадзе по Ржищеву / Фото з інстаграму гурту Go_A
Важливо, що гурт Go_A продублював пост англійською мовою. Десятки їхніх фанів з-за кордону вже відреагували на трагедію:
- "Надсилаю любов і силу";
- "Будьте мужніми. Велика Британія";
- "Будьте сильними, ви впораєтеся. Я молюся за вас усіх";
- "Я сподіваюся, що ці воєнні злочини скоро припиняться".
- "Будь ласка, залишайся сильним. Нідерланди".