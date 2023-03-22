Гітарист Go_A мало не загинув у Ржищеві від атаки дронів-камікадзе: що з ним зараз

У ніч на 22 березня Росія атакувала Україну ударними дронами-камікадзе. 21 "шахед" запустили з Брянської області, 16 з них збили сили ППО. Однак у Ржищеві зруйновані гуртожитки, навчальний корпус ліцею, загинули люди.

Як з'ясувалося, гітарист гурту Go_A Іван Григоряк був у Ржищеві під час атаки по місту. Його сім'я живе неподалік місця прильоту, а у профліцеї, по якому Росія влучила в ніч на 22 березня, він свого часу працював.

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Гітарист Go_A мало не загинув у Ржищеві

Сьогодні вночі Росія знову атакувала нас дронами. Вночі було зруйновано будівлю Ржищівського ліцею – місце, в якому наш Іван Григоряк працював декілька років. В момент вибуху вони з сім'єю були неподалік,

– йдеться в дописі гурту.

На щастя, з сім'єю гітариста Go_A, як і з ним самим, все добре: "Родина не постраждала і зараз в безпеці. І Іван не постраждав".

Гітарист Go_A Іван Григоряк / Фото з інстаграму гурту

Музиканти написали про 4 загиблих і 7 поранених внаслідок атаки дронами-камікадзе, однак станом на 15:00 кількість жертв зросла до 6. З-під завалів витягли ще 2 тіла. Серед них водій швидкої допомоги Сергій Медведенко, який приїхав на виклик рятувати людей. У нього залишилося двоє дітей.

Наслідки атаки дронами-камікадзе по Ржищеву / Фото з інстаграму гурту Go_A

Важливо, що гурт Go_A продублював пост англійською мовою. Десятки їхніх фанів з-за кордону вже відреагували на трагедію: