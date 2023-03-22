Как выяснилось, гитарист группы Go_A Иван Григоряк был в Ржищеве во время атаки по городу. Его семья живет неподалеку от места прилета, а в профлицее, по которому Россия попала в ночь на 22 марта, он в свое время работал.

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Гитарист Go_A чуть не погиб в Ржищеве

Сегодня ночью Россия снова атаковала нас дронами. Ночью было разрушено здание Ржищевского лицея – место, где наш Иван Григоряк работал несколько лет. В момент взрыва они с семьей были недалеко,

– говорится в посте группы.

К счастью, с семьей гитариста Go_A, как и с ним самим, все хорошо: "Семья не пострадала и сейчас в безопасности. И Иван не пострадал".

Гитарист Go_A Иван Григоряк / Фото из инстаграма группы

Музыканты написали о 4 погибших и 7 раненых в результате атаки дронами-камикадзе, однако по состоянию на 15:00 количество жертв возросло до 6. Из-под завалов вытащили еще 2 тела. Среди них водитель скорой помощи Сергей Медведенко, приехавший на вызов спасать людей. У него осталось двое детей.

Последствия атаки дронами-камикадзе по Ржищеву / Фото из инстаграма группы Go_A

Важно, что группа Go_A продублировала пост на английском языке. Десятки их фанатов из-за границы уже отреагировали на трагедию: