У рваних джинсах і жилетці: Мадонна показала, як мила підлогу в кінотеатрі

Американська артистка Мадонна спантеличила мережу новим дописом. Зірка показала, як вимила підлогу в кінотеатрі.

Відома американська співачка Мадонна опублікувала нові фото на особистій сторінці в інстаграмі. Зірка показала, чим закінчився її похід до кінотеатру.

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Мадонна помила підлогу в кінотеатрі

Знаменитість розповіла, що сходила до кінотеатру на фільм "Лакрична піца". Стрічка настільки її надихнула, що вона залишилась поприбирати й помити підлогу в закладі.

Подивилася фільм "Лакрична піца". Ох, залишилася настільки натхненною, що довелося прибирати в кінотеатрі,

– написала вона.

Фани не змогли пропустити й оригінальний образ Мадонни. Для виходу у світ виконавиця одягнула широкі рвані джинси, напівпрозору водолазку і білу жилетку оверсайз.

Образ Мадонни доповнила в'язана панама, велика кількість браслетів на руках і шкіряні червоні рукавички. Артистка розпустила і випрямила волосся, а на обличчі зробила ефектний макіяж.

Як Мадонна побувала в кінотеатрі й помила підлогу / Фото з інстаграму зірки

Про що фільм "Лакрична піца"

Щоб зрозуміти, чому Мадонну так надихнула стрічка, слід розібратися, про що вона. Кінокартина розповідає про події, що відбувається у 70-х роках минулого століття у США.

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