Американська співачка Мадонна часто показує в інстаграмі своїх дітей. Однак один з її синів – 21-річний Рокко майже не з'являється у блозі зіркової матусі.

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Мадонна показала сина

Знаменитість днями таки опублікувала кадри свого сина Рокко. Перед камерою юнак позував у джинсах та білій футболці. Рокко позував з напоєм в руках і стояв позаду спорткара.

Хлопець не проти з'являтися на сторінці Мадонни, тож такі самі фото оприлюднив і у своєму інстаграмі.



Рідкісні фото сина Мадонни / Фото з інстаграму зірки



Рідкісні фото сина Мадонни / Фото з інстаграму зірки



Рідкісні фото сина Мадонни / Фото з інстаграму зірки

Додамо, що на відміну від Рокко, сини артистки Брітні Спірс не хочуть, щоб їхні фото були в блозі зіркової матусі. Вони бережуть свою приватність, але зрідка можуть погодитися на публікацію.

Що відомо про сина Мадонни