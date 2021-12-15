Известная американская певица Мадонна опубликовала новые фото на личной странице в Инстаграме. Звезда показала, чем закончился ее поход в кинотеатр.
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Мадонна помыла пол в кинотеатре
Знаменитость рассказала, что сходила в кинотеатр на фильм "Лакричная пицца". Лента настолько ее вдохновила, что она осталась убрать и помыть пол в заведении.
Посмотрела фильм "Лакричная пицца". Ох, осталась настолько вдохновенной, что пришлось убирать в кинотеатре,
– написала она.
Фаны не смогли пропустить и оригинальный образ Мадонны. Для выхода в свет исполнительница надела широкие рваные джинсы, полупрозрачную водолазку и белую жилетку оверсайз.
Образ Мадонны дополнила вязаная панама, обилие браслетов на руках и кожаные красные перчатки. Артистка распустила и выпрямила волосы, а на лице сделала эффектный макияж.
Как Мадонна побывала в кинотеатре и помыла пол / Фото из инстаграма звезды
О чем фильм "Лакричная пицца"
- Чтобы понять, почему Мадонну так вдохновила лента, следует разобраться, о чем она. Кинокартина рассказывает о событиях, происходящих в 70-х годах прошлого века в США.
- Подросток Гари Валентайн мечтает об успешной актерской карьере и роли в кино. Но пока он играет только в театре, где строит план покорения Голливуда.
- На своем пути юноша встречает многих людей. Именно от них будет зависеть его судьба.
"Лакричная пицца": смотрите официальный трейлер