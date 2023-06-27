"Стидоба": що пишуть в мережі про вбрання Руслани на зверненні до НАТО з-під Бахмуту

Руслана Лижичко зараз активно збирає кошти на допомогу ЗСУ та українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії. Виконавиця разом з волонтерами фонду "Дігнітас" поїхали у Донецьку область під Бахмут, куди відвезли дрони для військових, які придбала за донати.

Українська співачка, яка днями відреагувала на підрив росіянами Каховської ГЕС, опублікувала відео на тлі глибокої вирви, яка утворилася внаслідок керованих авіабомб Росії. Руслана записала відеозвернення до НАТО із закликом надати Україні винищувачі F-16.

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Реакція користувачів соцмереж

На відео виконавиця була одягнута у футболку, короткі шорти, бронежилет і каску. Людей здивувало вбрання, яке Руслана підібрала для поїздки на фронт, тому користувачі висміяли занадто короткі шорти співачки:

"Стидоба. Що це?";

"Як в тому анекдоті, одягну буси і піду";

"НАТО злякалося й надало";

"В них з Порохом одна піар–кампанія?";

"Одяг саме для фронту";

"При всій повазі, але де її рейтузи?";

"Зате привернула увагу";

"До F-16 прошу надати Руслані штани або хоч шорти";

"Ні, ну в такому вигляді не відмовлять";

"Боюсь, що так нам лише штани дадуть";

"Дуже довгі шорти, треба коротші".

Співачка вже видалила відео з інстаграму, втім підписники встигли зберегти його й публікують ролик в інших соцмережах. Зокрема, в тіктоці.

Зазначимо, через декілька годин після відеоролику, через який на співачку полилася хвиля хейту, Руслана опублікувала нове відео, в якому передала ту ж інформацію про винищувачі. Втім, цього разу виконавиця знімала звернення власноруч, тому не було видно одягу співачки. Артистка додала, що відеоролик був записаний 22 червня.

Україні потрібні винищувачі F-16. Ми говорили й будемо говорити про це, поки вони не з’являться в українському небі, щоб захистити українців, які щодня борються за свою свободу. Ми будемо повторювати це всій політичній еліті й всьому свідомому світу. Нас захищають світлі люди! Найсильніші. Найсміливіші. Ми маємо зробити все, щоб зберегти їхні життя,

– написала під відео Руслана Лижичко.