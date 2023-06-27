Украинская певица, которая на днях отреагировала на подрыв россиянами Каховской ГЭС, опубликовала видео на фоне глубокой воронки, образовавшейся в результате авиационных снарядов. Руслана записала видеообращение к НАТО с призывом предоставить Украине истребители F–16.
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Реакция пользователей соцсетей
На видео исполнительница надела футболку, короткие шорты, бронежилет и каску. Людей удивили наряды, которые Руслана подобрала для поездки на фронт. Пользователи высмеяли слишком короткие шорты певицы :
- "Стидоба. Что это?";
- "Как в том анекдоте: надену бусы и уйду";
- "НАТО испугалось и предоставило";
- "У них с Порохом одна пиар компания?";
- "Одежда именно для фронта";
- "При всем уважении, но где ее рейтузы?";
- "Зато привлекла внимание";
- "К F–16 прошу предоставить Руслане штаны или хоть шорты";
- "Нет, ну в таком виде не откажут";
- "Боюсь, что так нам только штаны дадут";
- "Очень длинные шорты, надо более короткие".
Певица уже удалила видео из инсаграмма, но, подписчики успели сохранить его и публикуют ролик в других соцсетях. В частности, в тиктоке.