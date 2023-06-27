Українська співачка, яка днями відреагувала на підрив росіянами Каховської ГЕС, опублікувала відео на тлі глибокої вирви, яка утворилася внаслідок авіаційних снарядів. Руслана записала відеозвернення до НАТО із закликом надати Україні винищувачі F-16.

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Реакція користувачів соцмереж

На відео виконавиця одягнула футболку, короткі шорти, бронежилет і каску. Людей здивувало вбрання, яке Руслана підібрала для поїздки на фронто, тому користувачі висміяли занадто короткі шорти співачки:

"Стидоба. Що це?";

"Як в тому анекдоті, одягну буси і піду";

"НАТО злякалося й надало";

"В них з Порохом одна піар компанія?";

"Одяг саме для фронту";

"При всій повазі, але де її рейтузи?";

"Зате привернула увагу";

"До F-16 прошу надати Руслані штани або хоч шорти";

"Ні, ну в такому вигляді не відмовлять";

"Боюсь, що так нам лише штани дадуть";

"Дуже довгі шорти, треба коротші".

Співачка вже видалила відео з інстаграму, втім підписники встигли зберегти його й публікують ролик в інших соцмережах. Зокрема, в тіктоці.