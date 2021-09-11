Руслана, Єлизавета ІІ, Мішель Обама: зірки діляться спогадами у роковини теракту 11 вересня

У цей день 20 років тому, 11 вересня 2001 року, стався найжахливіший теракт в історії людства – два літаки знесли вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Того трагічного дня загинули майже 3 тисячі осіб.

У 20-ті роковини теракту 11 вересня Мішель Обама, королева Єлизавета ІІ, Джіджі Хадід, Наомі Кемпбелл, Вера Вонг та українка Руслана діляться моторошними спогадами та висловлюють співчуття сім'ям загиблих.

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Руслана

Переможниця Євробачення-2004 року опублікувала в особистому інстаграм-профілі фото, зроблене на місці зруйнованих веж Всесвітнього торгового центру. Уже 10 років там функціонує Національний меморіал 11 вересня.

"Неможливо збагнути, яку ненависть треба мати всередині, щоб роками уявляти й ретельно планувати вбивство якнайбільшої кількості невинних людей. Події 11 вересня 20 років тому сколихнули весь світ, охопили людство почуттям страху і відчаю та без перебільшення розділили світову історію на "до" і "після", – висловилась Руслана.

Вічна пам'ять всім невинно загиблим внаслідок терористичних дій,

– щемливо додала співачка.

Руслана біля Національного меморіалу 11 вересня / Фото з інстаграму співачки

Королева Єлизавета ІІ

Її Величність звернулась до президента США Джо Байдена у 20-ті роковини теракту. У повідомленні вона також віддала належне стійкості громад, які об'єднались задля відновлення. Про це йдеться в інстаграмі королівської родини Великої Британії.

Мої думки та молитви залишаються з жертвами, тими, хто вижив, та сім'ями постраждалих, а також перших рятувальників, яких викликали на чергування,

– заявила Єлизавета ІІ.

Фото з інстаграму королівської родини

Мішель Обама

Дружина 44-го президента США пригадала, що ранок 11 вересня 2001 року вона провела з доньками в Чикаго. Страшну звістку про теракт Мішель Обама почула за кермом, коли вперше відвозила старшу Малію в дитячий садок.

Тим, хто втратив близьких, переживати особливо боляче. Моє серце з усіма тими, для кого це була не просто національна, а особиста трагедія,

– чуттєво написала перша леді США.

Вона додала, що цього дня 20 років тому американську націю підняли доброта, співчуття, мужність і стійкість. Тому саме ці цінності потрібно плекати в суспільстві.

Мішель Обама про 20-ті роковини теракту в Нью-Йорку / Фото з інстаграму першої леді США

Джіджі Хадід

Хоч у день найжахливішого теракту моделі було всього 6 років, вона запевняє, що ніколи не забуде цей день.

"Посилаю світло та любов усім, хто надавав першу допомогу, ньюйоркцям, тим, хто втратив близьких, та тим, хто постраждав у трагедіях 2001 року. Я пишаюся стійким духом Нью-Йорка і пишаюся тим, що серед нього", – написала Джіджі Хадід в інстаграмі.

Наомі Кемпбелл

"Нехай ваші душі піднімуться високо", – лаконічно написала супермодель в інстаграмі.

Фото з інстаграму Наомі Кемпбелл

Вера Вонг

72-річна американська модельєрка з Нью-Йорка також вшанувала пам'ять жертв моторошного теракту 11 вересня 2001 року.

"День скорботи. Дата, яку слід пам'ятати завжди. Момент захоплення мужністю жертв, їхніх сімей та тих, хто надавав першу допомогу", – написала Вера Вонг в інстаграмі, доповнивши допис архівним фото.

Вежі-близнюки до теракту 11 вересня 2001 року / Фото з інстаграму Вери Вонг