В 20-ю годовщину теракта 11 сентября Мишель Обама, королева Елизавета II, Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, Вера Вонг и украинка Руслана делятся жуткими воспоминаниями и выражают соболезнования семьям погибших.

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Руслана

Победительница Евровидения-2004 года опубликовала в личном инстаграм-профиле фото, сделанное на месте разрушенных башен Всемирного торгового центра. Уже 10 лет там функционирует Национальный мемориал 11 сентября.

"Невозможно понять, какую ненависть надо иметь внутри, чтобы годами представлять и тщательно планировать убийство как можно большего количества невинных людей. События 11 сентября 20 лет назад всколыхнули весь мир, охватили человечество чувством страха и отчаяния и без преувеличения разделили мировую историю на "до" и "после", – высказалась Руслана.

Вечная память всем невинно погибшим в результате террористических действий,

– эмоционально добавила певица.

Руслана у Национального мемориала 11 сентября / Фото из инстаграма певицы

Королева Елизавета II

Ее Величество обратилась к президенту США Джо Байдену в 20-ю годовщину теракта. В сообщении она также отдала должное стойкости общин, которые объединились для восстановления. Об этом говорится в инстаграме королевской семьи Великобритании.

Мои мысли и молитвы остаются с жертвами, теми, кто выжил, и семьями пострадавших, а также первых спасателей, которых вызвали на дежурство,

– заявила Елизавета II.

Фото из инстаграма королевской семьи

Мишель Обама

Жена 44-го президента США вспомнила, что утро 11 сентября 2001 года она провела с дочерьми в Чикаго. Страшное известие о теракте Мишель Обама услышала за рулем, когда впервые отвозила старшую Малию в детский сад.

Тем, кто потерял близких, переживать особенно больно. Мое сердце со всеми теми, для кого это была не просто национальная, а личная трагедия,

– чувственно написала первая леди США.

Она добавила, что в этот день 20 лет назад американскую нацию подняли доброта, сострадание, мужество и стойкость. Поэтому именно эти ценности нужно лелеять в обществе.

Мишель Обама о 20-й годовщине теракта в Нью-Йорке / Фото из инстаграма первой леди США

Джиджи Хадид

Хоть в день самого ужасного теракта модели было всего 6 лет, она уверяет, что никогда не забудет этот день.

"Посылаю свет и любовь всем, кто оказывал первую помощь, ньюйоркцам, тем, кто потерял близких, и тем, кто пострадал в трагедиях 2001 года. Я горжусь стойким духом Нью-Йорка и горжусь тем, что среди него", – написала Джиджи Хадид в инстаграме.

Наоми Кемпбелл

"Пусть ваши души поднимутся высоко", – лаконично написала супермодель в инстаграме.

Фото из инстаграма Наоми Кэмпбелл

Вера Вонг

72-летняя американская модельер из Нью-Йорка также почтила память жертв жуткого теракта 11 сентября 2001 года.

"День скорби. Дата, которую следует помнить всегда. Момент восхищения мужеством жертв, их семей и тех, кто оказывал первую помощь", – написала Вера Вонг в инстаграме, дополнив сообщение архивным фото.

Башни-близнецы до теракта 11 сентября 2001 года / Фото из инстаграма Веры Вонг