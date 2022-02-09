56-річна Руслана Писанка вийшла у прямий ефір інфотейнмент-шоу, ведучою якого працює, і розповіла, що її справи не такі кепські, як здається. Вона не втрачає оптимізму й сподівається бодай на милицях повернутись у студію.

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Як Руслана Писанка почувається після перелому

З суботи, 5 лютого, акторка лежить на витяжці, а до її зламаної ноги прив'язана 8-кілограмова гиря. Однак її загальний стан чудовий, вона налаштована позитивно.

Я почуваюсь нормально. Таке відчуття, ніби я вже здорова, але ходити ще не можу. Вже готова до операції, найближчим часом її зроблять,

– розповіла Руслана Писанка.

"Якщо зараз хтось перебуває в такому ж стані, як і я, головне зрозуміти, що це сьогодні твоя реальність. Так вже вийшло, це можна подолати. Все минеться", – додала знаменитість.

За прогнозами лікарів, Руслана Писанка зможе ходити лише через 3-4 місяці. Проте сама акторка планує повернутися на роботу значно раніше. "Думаю, на милицях зможу пришкандибати на ефір. І навіть сісти на високий стілець за столом, щось готувати. Я ж не язика зламала, а тільки ногу", – пожартувала зірка.

Як Руслана Писанка зламала ногу