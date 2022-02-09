56-летняя Руслана Писанка вышла в прямой эфир инфотейнмент-шоу, ведущей которого работает, и рассказала, что ее дела не так плохи, как кажется. Она не теряет оптимизма и надеется хотя бы на костылях вернуться в студию.

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Как Руслана Писанка чувствует себя после перелома

С субботы, 5 февраля, актриса лежит на вытяжке, а к ее сломанной ноге привязана 8-килограммовая гиря. Однако ее общее состояние прекрасно, она настроена позитивно.

Я чувствую себя нормально. Такое ощущение, будто я уже здорова, но ходить еще не могу. Уже готова к операции, в ближайшее время ее сделают,

– рассказала Руслана Писанка.

"Если сейчас кто-то находится в таком же состоянии, как и я, главное понять, что это сегодня твоя реальность. Так уж получилось, это можно преодолеть. Все пройдет", – добавила знаменитость.

По прогнозам врачей, Руслана Писанка сможет ходить только через 3-4 месяца. Однако сама актриса планирует вернуться на работу значительно раньше. "Думаю, на костылях смогу пришкандыбать на эфир. И даже сесть на высокий стул за столом, что-то готовить. Я же не язык сломала, а только ногу", – пошутила звезда.

Как Руслана Писанка сломала ногу