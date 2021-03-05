Руслана Лижичко анонсувала вихід нового альбому – продовження "Диких танців"

Артистка та переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко обіцяє здивувати своїх прихильників вже у 2021 році. Вона готує до випуску новий альбом, присвячений 30-річчю незалежності України.

Про музичні новинки, які, за її словами, стануть продовженням "Диких танців", Руслана повідомила в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

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Над новим альбомом Руслана працювала останні 5-6 років.

Я щодня маю шалені навантаження. Я роблю це вже 5-6 років. Протягом цього часу я постійно в творчому процесі. Можливо, це мене рятує. Нині я приїхала зі студії, я записую новий альбом, який присвятила 30-річчю нашої країни. І ви продовження "Диких танців" таки побачите цього року. Він вийде,

– заявила артистка.

На її фейсбук-сторінці 2 березня також з'явилась ймовірна обкладинка з нового альбому Руслани, на якій артистка зображена в красивому національному вбранні на тлі блакитних гір. На зображенні також можна розгледіти напис "Скоро буде...".



Руслана анонсувала вихід нового альбому / Фото з фейсбуку Руслани

Інші пісні Руслани

Варто додати, що за останні 8 років Руслана випустила всього лише дві пісні – "Ти ще відкриєш очі" (2015), присвячену пам'яті Андрія Кузьменка, та "Ми вітер" (2020). До цього у неї виходили такі пісні:

1998 – Мить весни. Дзвінкий вітер

1999 – Останнє Різдво 90-х

2001 – Найкраще

2002 – Добрий вечір, тобі…

2003 – Дикі танці

2004 – Wild Dances

2005 – Club'in

2008 – Амазонка

2008 – Wild Energy

2013 – Мій Брат! (Разом!).

Нагадаємо, що в ефірі ток-шоу "Право на владу" прямо у телевезійній студії Руслана Лижичко та кілька інших українських артистів вакцинувались від коронавірусу – так вони хотіли підвищити рівень довіри українців до щеплення.