Участь Руслани у фіналі Євробачення-2023: креативний директор пояснив роль співачки
Джерело:KP.UA
Креативний директор Євробачення-2023 від України Герман Ненов прокоментував скандал між організаторами конкурсу та співачкою Русланою, яку нібито не запросили на фінал. У команді співачки її участь досі не підтвердили, проте Ненов вже пояснив роль Руслани на Євробаченні.
Нагадаємо, що саме Руслана стала першою артисткою, яка здобула перемогу від України на конкурсі. 9 років тому співачка зачарувала своїм хітом Wild Dances та ефектним номером на Євробаченні-2004.
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Однак цьогоріч з Русланою трапився скандал. Співачка заявила, що її не запросили виступити на головній сцені Євробачення-2023 у Ліверпулі. Раніше креативний директор конкурсу від України заявив, що вона виступатиме наживо з Києва, проте команда артистки не підтвердила слів Германа Нєнова.
Яка роль Руслани у фіналі Євробачення
Проте Ненов продовжує заявляти, що співачка таки задіяна у конкурсі. За його словами, Руслана матиме "особливу місію". Втім, яку саме, Герман не уточнив.
Руслана буде проявлена в рамках шоу, зокрема, і в гранд-фіналі. Вона з'явиться в одному з номерів з дуже особливою місією і символізмом. Перша перемога Руслани для України неодмінно буде вшанована,
– заявив він.
Ненов також зазначив, що майже кожний представник від України на Євробаченні, який увійшов у топ-10, гідний того, щоб стояти на сцені цього року.
"Ми обирали артистів, які виступають у півфіналах та фіналі Євробачення-2023, не за принципом особистих симпатій, а за концептуальністю конкретно цьогорічного шоу", – сказав директор.
Що ж саме за особлива місія буде у Руслани – невідомо, втім зрозуміло, що повноцінного виступу першої переможниці конкурсу від України на головній сцені у Ліверпулі не буде.
Наразі відомо, що Руслана з'явиться в Ліверпулі, там вона проведе два сайд-івенти, тобто додаткові активності на майданчиках, що працюють для єврофанів і гостей міста.
З чого почався скандал: коротко
- Після оголошення імен артистів, які виступатимуть у фан-зоні, півфіналах і фіналі Євробачення, Руслана поскаржилась, що її на конкурс не запросили. Вона заявила, що безсила у цій ситуації й просто чекатиме на рішення.
- Їй відповіли в Суспільному: там заявили, що Руслану включено до програми Євробачення, і артистка нібито про це знає. Організатори конкурсу нібито мали намір, щоб переможниця з'явилась у фіналі.
- Днями з'явилась інформація, ніби Руслана має виступити у фіналі з Києва. Та коментар її команди говорить про те, що це може бути фейком. Зокрема, менеджерка Руслани повідомила, що на момент фіналу Євробачення співачка перебуватиме у Ліверпулі, а не Києві. Тому її виступ фізично неможливий