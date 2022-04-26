Артистка неоднократно рассказывала, что имеет особые сантименты к Чернобылю и произошедшей там трагедии. Женщина с детства знала все об этом месте и с 19 лет часто туда приезжала: сама, с друзьями и даже с мужем Евгением. Тема ее дипломной работы в университете тоже была посвящена этой катастрофе.

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Боль и последствия взрыва на Чернобыльской АЭС Ната воспевала в своих песнях, в частности в альбоме "Vidlik", который она так же посвятила Чернобылю. Сейчас женщина приходит в себя от преступных действий оккупантов в Чернигове, побывавших возле ее семейной усадьбы, однако не забывает вспомнить о Чернобыле.

26 апреля навсегда в сердце и мыслях Земли. Особый день. Особый шрам. Даже сегодня. Когда война. Молюсь за всех, кто спас мир,

– сказала артистка.