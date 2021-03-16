Элтон Джон обвинил Ватикан в лицемерии и осудил заявление об однополых браках
Знаменитый британский певец Элтон Джон осудил позицию Ватикана после того, как пресс-служба объявила о запрете благословлять однополые браки. Также артист обвинил церковь в лицемерии.
Источник:инстаграм Элтона Джона
Известный британский исполнитель Элтон Джон прокомментировал решение католической церкви об однополых браках. Он вспомнил причастность Ватикана к его фильму.
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Элтон Джон о позиции Ватикана
Артист высказался, что удивлен таким заявлением католической церкви.
Как Ватикан может отказываться благословлять однополые браки, называть их греховными, но при этом с радостью получать прибыль от вложений миллионов в "Рокетмен" – фильм, в котором прославляется мое счастье от брака с Дэвидом Фернишем? Лицемерие,
– написал Элтон Джон.
Отметим, в 2019 году вышла лента "Рокетмен" о жизни исполнителя Элтона Джона. В фильме рассказывается о нетрадиционной ориентации певца, а также о его борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью.
Ватикан запретил благословлять однополые браки
- Пресс-служба Ватикана сообщила, что церкви не имеют полномочий благословлять однополые браки, поскольку их нельзя "считать законными".
- Отметим, что Ватикан не против "благословения отдельных людей с гомосексуальными наклонностями, которые проявляют волю жить в верности Божьим установкам". В то же время признать такие союзы религиозными для церкви – невозможно.
- Папа Римский Франциск согласился с позицией католической церкви.
- В Ватикане отметили: "Церковь напоминает, что Бог не прекращает благословлять каждого из своих детей, путешествующих по этой земле, поскольку для него "мы важнее всех грехов, которые могли бы сделать". Но он не благословляет и не может благословить грех".
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