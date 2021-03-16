Знаменитый британский певец Элтон Джон осудил позицию Ватикана после того, как пресс-служба объявила о запрете благословлять однополые браки. Также артист обвинил церковь в лицемерии.

Известный британский исполнитель Элтон Джон прокомментировал решение католической церкви об однополых браках. Он вспомнил причастность Ватикана к его фильму.

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Элтон Джон о позиции Ватикана

Артист высказался, что удивлен таким заявлением католической церкви.

Как Ватикан может отказываться благословлять однополые браки, называть их греховными, но при этом с радостью получать прибыль от вложений миллионов в "Рокетмен" – фильм, в котором прославляется мое счастье от брака с Дэвидом Фернишем? Лицемерие,

– написал Элтон Джон.

Отметим, в 2019 году вышла лента "Рокетмен" о жизни исполнителя Элтона Джона. В фильме рассказывается о нетрадиционной ориентации певца, а также о его борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью.

Ватикан запретил благословлять однополые браки